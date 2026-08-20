Zum 21. Mal verliehen die Freunde der Volkshochschule der Stadt Koblenz e.V. mit ihrem Vorstandsvorsitzenden Jörg Perscheid den Hermann-Wedell-Preis, benannt nach dem ersten Leiter der Volkshochschule Koblenz. Der Preis wird mit großzügiger Unterstützung von Lotto Rheinland-Pfalz verliehen und die Preisverleihung fand mit geladenen Gästen jüngst in den Räumlichkeiten der Lotto-Zentrale in Koblenz statt.

In Anerkennung der Verdienste für die Gründung und Leitung sowie das langjährige, große Engagement für das Theater am Ehrenbreitstein erhielten Annika Woyda und Gabriel Diaz den diesjährigen Preis. Mit dem Preis werden Personen oder Gruppen geehrt, die sich in besonderer Weise für die praktische Kulturarbeit bzw. die allgemeine Weiterbildung/Erwachsenenbildu ng eingesetzt haben.

Das kleine Theater am Ehrenbreitstein wurde von der Schauspielerin Annika Woyda und dem Regisseur Gabriel Diaz 2013 gegründet. Es wird bis heute von beiden mit großem Engagement, viel Leidenschaft und unerschöpflichen Ideenreichtum geleitet.

Als Ort der Begegnung und Theater für alle trägt das Theater am Ehrenbreitstein zu intensivem und respektvollem Austausch bei, realisiert einen bildungspolitischen Anspruch und ist ein Ort, der die Menschen bewegen, zum Lachen und Weinen oder zum Nachdenken bringen soll.

Annika Woyda und Gabriel Diaz haben es mit viel Initiative, Tatkraft und Beständigkeit geschafft, mit wenigen finanziellen Mitteln und auf kleinen Raum einen Theaterort zu schaffen, an dem stets intelligent, tiefsinnig und heiter, immer jedoch überzeugend, gefühlvoll und enthusiastisch gespielt wird.

Nach der herzlichen Begrüßung von Jörg Perscheid (Vorsitzender Freunde der vhs sowie Vorstand Sparkasse Koblenz) und Dirk Martin (Prokurist Lotto Rheinland-Pfalz), einer hervorragenden Vorführung mit Kostproben aus dem Theater, einer sehr beseelten Laudatio vom Dezernenten für Bildung und Kultur der Stadt, Ingo Schneider, sowie der Preisübergabe an Annika Woyda und Gabriel Diaz klang die Veranstaltung bei guten Gesprächen aus. Auch die Leiterin der Volkshochschule Nicole Kuprian freut sich mit einem großen Publikum über die beiden besonderen Preisträger.

Bildunterzeile:

Die beiden Preisträger des Hermann-Wedell-Preises, Annika Woyda und Gabriel Diaz (3. und 2. von rechts) konnten sich über zahlreiche Glückwünsche von (von links) Nicole Kuprian (vhs Koblenz), Dirk Martin (Prokurist Lotto Rheinland-Pfalz), Monika Sauer, Jörg Perscheid (Vorsitzender Freunde der vhs) und Ingo Schneider (Dezernent für Bildung und Kultur Stadt Koblenz) freuen. Foto: Lukas Würges/Lotto RLP