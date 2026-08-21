Die Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle der Stadt Koblenz ziehen am Dienstag und Mittwoch, 25. und 26. August, in ihre neuen Räumlichkeiten im Hauptgebäude des Ordnungsamtes um.

Während der beiden Umzugstage können keine Vorgänge bearbeitet werden. Die Dienststellen sind an diesen Tagen daher nicht für den Publikumsverkehr geöffnet. Ab Donnerstag, 27. August, sind die Zulassungs- und Führerscheinstelle wieder zu den regulären Zeiten erreichbar.

Der neue Standort befindet sich in der Ludwig-Erhard-Straße 2, 56073 Koblenz

Bis auf Weiteres stehen Kundinnen und Kunden die bisherigen Kundenparkplätze am alten Standort (Blücherstraße 40) zur Verfügung.

Bereits vereinbarte Termine behalten ihre Gültigkeit. Für Kundinnen und Kunden ändert sich lediglich der Ort der Vorsprache. Sie werden gebeten beim jeweiligen Termin die neue Anschrift zu beachten.

Für zahlreiche Anliegen ist eine persönliche Vorsprache bei der Zulassungs- oder Führerscheinstelle ohnehin nicht erforderlich. Die Stadt Koblenz bietet verschiedene Onlinedienste an, über die Vorgänge bequem von zu Hause aus erledigt werden können. Im Bereich der Zulassung können unter anderem Fahrzeuge online zugelassen, umgemeldet oder abgemeldet werden. Darüber hinaus stehen weitere digitale Zulassungsleistungen zur Verfügung.

Auch im Bereich der Fahrerlaubnis können verschiedene Anträge online gestellt werden, beispielsweise Fahrerlaubnisersterteilungen, Erweiterungen und Führerscheinumtausche.

Die Onlinedienste sind über die Internetseite der Stadt Koblenz, www.koblenz.de/online-dienste , erreichbar.

Die Stadt Koblenz bittet alle Kundinnen und Kunden, den neuen Standort ab dem 27. August zu beachten und nach Möglichkeit die angebotenen Onlinedienste zu nutzen.