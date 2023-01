Koblenz- In Ergänzung zu der bereits veröffentlichten Erstmeldung brach der Brand am gestrigen Mittwoch innerhalb der Anwaltskanzlei aus, die sich im gleichen Anwesen befindet. Bei der verstorbenen Person handelt es sich um den Kanzleiinhaber, einen 54-jährigen Rechtsanwalt. Die genauen Umstände, die zum Tod des Anwalts geführt haben, stehen noch nicht zweifelsfrei fest, ein Fremdverschulden ist jedoch auszuschließen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an.