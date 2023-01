Umfassende Schulungsangebote rund um pädagogischen Alltag

Der Beruf der Erzieher und Pädagogen — was für eine Herausforderung! Das neue Kita-Jahresprogramm der Volkshochschule Neuwied vermittelt hilfreiche Kompetenzen für das Berufsfeld. Auch in diesem Jahr hat die vhs wieder ein facettenreiches Kursangebot zusammengestellt, das viele Bereiche des pädagogischen Alltags abdeckt.

Bei Selbstfürsorgekursen können sich Pädagoginnen und Pädagogen Zeit für sich selbst nehmen, um erholter in die nächste Arbeitswoche zurückzukehren. Die Veranstaltung ‚Praxisanleitung‘ unterstützt dabei, Praktikanten optimal zu betreuen. So wird das Chancenpotential, neue Auszubildende für den Beruf und die eigene Einrichtung zu begeistern, voll ausgeschöpft. Quereinsteiger können durch ‚Pädagogische Basisqualifizierung‘ Fachkraft in einer Kita werden. Die Kenntnisse aus der kreativen Reggio-Pädagogik verschönern den Arbeitsalltag und bereichern den Horizont der Kinder. Auch Veranstaltungen zu Gewaltprävention, Trauerbegleitung, Legasthenie, Dyskalkulie, ADHS oder ein Schreibtraining stärken die Mitarbeiter pädagogischer Einrichtungen. So werden Herausforderungen leichter gemeistert.

Das Kita-Jahresprogramm gibt es unter: https://www.vhs-neuwied.de/fileadmin/user_upload/pdf/Kitajahresplanung_2023_21.Nov_22.pdf