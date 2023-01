Wer auf einen Bachelorabschluss neben seinem Beruf aufsatteln möchte, hat ab dem Wintersemester 2023 über eine Hochschul-Kooperation die Gelegenheit ein Masterstudium zu absolvieren.

Um bestmöglich für die schnelllebige Berufswelt gerüstet zu sein, bietet das Master-Studienprogramm der Hochschule Kaiserslautern in Kooperation mit der VWA Koblenz neben dem Abschluss optional eine Schwerpunktsetzung! Ausgerichtet ist das Studium auf Berufstätige mit einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss der Betriebswirtschaft oder Wirtschaftsinformatik. Es steht auch Bachelorabsolventen der Öffentlichen Verwaltung offen.

Hierzu findet eine digitale Info-Veranstaltung am 25.01.2023 um 18 Uhr statt: https://us02web.zoom.us/j/81525910816, Meeting-ID: 815 2591 0816

Ab 8 Teilnehmenden finden die Vorlesungen auf dem Campus der Universität Koblenz statt.

Die Veranstaltungstermine sind immer freitags am späten Nachmittag und samstags in Koblenz. Das Studium dauert vier Semester plus Masterarbeit.

Effektives Lernen in kleinen Gruppen, sehr gute Lernmaterialien und renommierte Professoren sind die Vorteile dieses Studiengangs. Gründungsmanagement in Start-Ups; Arbeitsrecht, Ethik in der Wirtschaft sowie Unternehmenssanierung stehen auf dem Programm.

Es ermöglicht sehr gute persönliche Entwicklungschancen und eröffnet den Zugang zur Laufbahn in den höheren Dienst.

Wer im Rahmen des Masters of Arts einen besonderen Schwerpunkt im Bereich Personal, Finanzen oder Marketing mit E-Business setzen möchte, spezialisiert sich für das jeweilige Themengebiet im Rahmen von drei Modulen, der Projektarbeit und der Masterthesis. Dies wird durch ein zusätzliches Zertifikat zum Abschlusszeugnis bescheinigt.