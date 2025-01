Bereits am 11.01.2025, gegen 18 Uhr, brach in einem Lagerraum eines Wohnhauses in der Justus-von-Liebig-Straße in Limburgerhof ein Feuer aus. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben unverzüglich die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde am 14.01.2025 durch einen Sachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Das Feuer dürfte demnach durch einen technischen Defekt an einem Kabelstrang verursacht worden sein.