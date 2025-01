Lahnstein. Ein besonderes Jubiläum feierten Karin und Heinz Simmer am 17. Januar 2025: das Fest ihrer Goldenen Hochzeit. Vor 50 Jahren gaben sich die beiden das Ja-Wort und blickten nun gemeinsam auf ein halbes Jahrhundert Ehe voller gemeinsamer Erlebnisse, Herausforderungen und schöner Momente zurück.

Bei bester Gesundheit und in ausgelassener Stimmung empfingen die beiden zahlreiche Gäste in ihrem Zuhause. Familie, Freunde und ein großer Bekanntenkreis fanden sich in gemütlicher Runde ein, um das Jubiläum gebührend zu feiern.

Für die Stadt Lahnstein und den Rhein-Lahn-Kreis überbrachte Beigeordneter Manfred Radermacher die Grüße und Glückwünsche von Oberbürgermeister Lennart Siefert sowie Landrat Jörg Denninghoff und überreichte seitens der Stadt einen Präsentkorb mit fair gehandelten Produkten aus dem Lahnsteiner Eine-Welt-Laden.