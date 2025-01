Niederwambach (ots) – Am Donnerstag, 16.01.2025, gegen 11.20 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße (K) 135 in der Gemarkung Niederwambach ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines Pkw Citroen die K 135, aus Richtung Niederwambach kommend, in Fahrtrichtung Seyen. Eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin fuhr mit ihrem Fahrzeug in Gegenrichtung. Auf dem Streckenabschnitt kam es dann im Bereich einer Kurve zur Kollision der beiden linken Außenspiegel. Dabei entstand zumindest am Pkw Citroen Sachschaden. Die unbekannte Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich dabei um eine dunkelhaarige Frau im Alter von ca. 40-50 Jahren gehandelt haben. Das von ihr benutzte Fahrzeug wird als schwarzer, größer Pkw, evtl. SUV beschrieben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.