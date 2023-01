Travellin’ Blue Kings und Sean Webster Band gastieren am 18. März im foodhotel

Zwei Top-Bands an einem Abend: Das ist das Erfolgsrezept der Blues Summits, die die Bluesfreunde Neuwied veranstalten. Nun folgt der vierte Streich. Am Samstag, 18. März, stehen ab 19 Uhr zunächst die Travellin´ Blue Kings und anschließend Sean Webster mit seiner Band auf der Bühne des foodhotels Neuwied.

Die Travellin´ Blue Kings (TBK) sind ein belgisches Quintett, das schon auf Festivalbühnen in Norwegen, Schweden, Polen, Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Großbritannien, Italien und Spanien gespielt hat. J.B. Biesmans (Stimme, Saxofon, Bluesharp), Marc Gijbels (Drums), Jimmy Hontelé (Gitarre), Winne Penninckx (Bass) und Patrick Cuyvers (Hammond-Orgel) haben zu einem kraftvollen Sound gefunden. Die Travellin´Blue Kings setzen dabei keineswegs auf das Nachspielen bekannter Klassiker, zeichnen sich stattdessen als kompetente Songschreiber aus, die sich in ihren Texten auch gern kritisch mit aktuellen Problemen auseinandersetzen. Das TBK-Debütalbum „Wired up“ erhielt hervorragende Kritiken und war lange in verschiedenen Blues-Charts vertreten. In Neuwied wird die Band auch Songs aus ihrem aktuellen Longplayer „Bending The Rules“ spielen.

Mit Sean Webster präsentieren die Bluesfreunde Neuwied einen weiteren Hochkaräter aus der UK-Bluesrock-Szene. Der hervorragende Gitarrist verfügt zudem über eine ausdrucksstarke Stimme. Diese Kombination macht Webster seit rund 20 Jahren zu einem gern gesehenen Dauergast auf britischen und US-amerikanischen Bluesbühnen. Die Liebe zum Blues wird auf jeder Sekunde seiner bislang sieben Alben deutlich. Markenzeichen dabei sind Websters intensive, vom Soul geprägte Stimme sowie sein gefühlvolles, melodisches Gitarrenspiel. Auch als Songschreiber hat der Mann seine Meriten. Dabei verbiegt sich der Musiker nie; weder macht er Konzessionen an aktuelle Trends, noch achtet er auf die Meinung von Bluespuristen. Er hat einen modernen, durchaus eigenständigen Sound geschaffen, der sich durch straffe Arrangements auszeichnet.

Die Sean Webster Band und die Travellin´ Blue Kings werden die Konzertbesucherinnen und -besucher in Neuwied begeistern. Das kann sich zudem darauf freuen, dass sich die beteiligten Musiker zum Abschluss des Konzerts zu einer Jamsession treffen. Der vierte Blues Summit findet am Samstag, 18. März 2023, im foodhotel Neuwied statt. Beginn 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Karten im Vorverkauf 29,50 Euro via Cafe Hahn, www.cafehahn.de; einige Karten gibt es zum Preis von 34,50 Euro an der Abendkasse. Sitzplätze sind vorhanden.