Lahnstein. Am Dienstag, 17. Januar 2023 feierte der Urkarnevalist und ehemalige Volksschauspieler Walter Dexheimer seinen 90. Geburtstag. Bei einem Empfang im Winzerhaus in Oberlahnstein hatten Freunde, dabei viele aus dem Bereich Karneval und Theater, Gelegenheit, ihm zu seinem runden Geburtstag zu gratulieren.

Zu den Gratulanten zählte auch Bürgermeister Adalbert Dornbusch, der in Vertretung von Oberbürgermeister Lennart Siefert ein Geschenk überreichte, aber auch persönlich gratulierte.