Bewegung macht glücklich

Neuwieder Kita-Kinder beteiligen sich am landesweiten Bewegungsaktionstag

Kinder sind wahre Aktivposten mit schier unerschöpflichen Energiereserven. Ihren natürlichen Bewegungsdrang gilt es schon im frühkindlichen Alter zu fördern, denn durch Bewegung wird die motorische und soziale Entwicklung der Kinder ebenso gefördert, wie ihre Gesundheit. Darum ging es auch beim landesweiten Bewegungsaktionstag für Kitas und Schulen im Rahmen der Initiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“, an welchem sich auch zwei Neuwieder Kindertagesstätten beteiligten.

Organisiert von Kita-Sozialarbeiterin Tanja Zeitvogel kamen die Kinder des Herrnhuter Kinderhauses und der städtischen Kinderkrippe Rheintalwiese in der Gartenhalle des Herrnhuter Kinderhauses zusammen, um gemeinsam zu Bewegungsliedern zu tanzen und einen abwechslungsreichen Bewegungsparcours zu bewältigen: Es wurde nach Herzenslust balanciert, gehüpft, gelaufen, geklettert und gekrabbelt. Die Erzieherinnen beider Kitas betonten die große Bedeutung der Frühförderung, um einen aktiven und bewegungsfreudigen Lebensstil auch im Erwachsenenleben zu gewährleisten. Die Kinder freuten sich über einen Tag voller Bewegung und über die Begegnung mit Altersgenossen aus der jeweils anderen Kita.

Der landesweite Bewegungsaktionstag für Kitas und Schulen im Rahmen der Initiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ wurde in diesem Jahr bereits zum vierten Mal durchgeführt. Ausrichter der Aktion sind das Land, die Sportjugend Rheinland-Pfalz, Special Olympics Rheinland-Pfalz und der Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz.

Bildunterschrift:

Freude an Bewegung: Die Kinder des Herrnhuter Kinderhauses und der Kinderkrippe Rheintalwiese nahmen die abwechslungsreichen Angebote am Bewegungsaktionstag mit großem Eifer an.

Foto