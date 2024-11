Rheinbrohl (ots) – Am Dienstagmorgen führten Beamte der Polizeiinspektion Linz am Kindergarten in Rheinbrohl Verkehrskontrollen durch. Schwerpunkt war dabei die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Die Ergebnisse der Kontrollen waren sehr erfreulich. Es sind keinerlei Verstöße festgestellt worden. Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang für die Verkehrssicherheit der beförderten Kinder weitere Kontrollen an Kindertagesstätten und an Schulwegen an.

