Lahnstein. Ab sofort tritt eine Veränderung der Verkehrsführung am Koppelstein in Kraft. Die Maßnahme ist Teil eines umfassenden Verkehrskonzepts, das darauf abzielt, den Verkehrsfluss in der Region zu verbessern und die Sicherheit an stark frequentierten Kreuzungspunkten zu erhöhen.

Am Kreuzungsbereich Koppelstein wurden in beiden Fahrtrichtungen – sowohl von Lahnstein, als auch von Braubach kommend – neue Stoppschilder installiert. Sie sorgen für mehr Übersicht und eine geordnete Einfahrt in den Verkehr.

Dadurch wird die Verkehrsregulierung an dieser Kreuzung optimiert und die Unfallgefahr verringert. Zudem werden die Verkehrsteilnehmer auf klassifizierte Straßen geleitet.

Die Stadtverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die Veränderungen und appelliert, sich an die neuen Regelungen zu halten.

Bildunterzeile:

Stoppschilder regulieren den Verkehr am Koppelstein. (Foto: Pedro Hillen / Stadtverwaltung Lahnstein)

Das Bild darf unter Benennung der Bildquelle für die Berichterstattung frei verwendet werden.

