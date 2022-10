Die städtische Kita ,,Pusteblume“ im Stadtteil Neuendorf hat dieser Tage an dem 2. Bewegungsaktionstag teilgenommen. Aufgerufen wurde dieser Tag durch die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ und ihre Partnerorganisation ,,The Daily Mile“. Mit Musik, Tanz und Bewegung haben die Kinder der Kita ,,Pusteblume“ eine 15-minütige Bewegungseinheit in ihren Alltag integriert. Zusätzlich haben die Kinder mit vorher bemalten ,,Bewegungssteinen“ verschiedene Übungen vollführt. (z.B. roter Stein = Kniebeuge). Das Kita-Team möchte ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Bewegung an der frischen Luft ohne großen Aufwand in den Tagesablauf der Kinder eingebunden werden kann.

Das Team der Kita bedankt sich bei allen teilnehmenden Kindern, die für ihre tolle Leistung jeweils eine Urkunde erhalten haben.

Cornelia Dünwald (Leitung), Stephanie Müller-Olbertz (stellvertretende Leitung), Julia Kost (Kita Sozialarbeit) Burhan Alpaydin (Fachkraft interkulturelle Arbeit) und Tamara Slabon (Sprachförderkraft)