Beeindruckendes Schauspiel aus Licht und Farben

Illumination „Lichtblick“ lockte zahlreiche Besucher

Bendorf. Gelungene Premiere für die Illumination „Lichtblick“ in Bendorf: Am 31. Januar erstrahlte die Bendorfer Innenstadt in bunten Farben und lud damit Bürger und Gäste zum Bummeln und Staunen ein.

Der Koblenzer Lichtkünstler Garry Krätz setzte mit seiner LED-Technik markante Gebäude und Objekte gekonnt in Szene und verlieh der City somit ein ganz neues Flair.

Eine Idee, die gut ankam, wie sich schon zu Beginn der Veranstaltung zeigte: entlang der Lichtroute tummelten sich zahlreiche Besucher, die die Stadt auf eine neue Weise erleben wollten. Vor allem Hobbyfotografen hatten ihren Spaß an den farbenfrohen Motiven.

Die Medarduskirche, das VHS-Gebäude, das Reiterdenkmal, alte und neuere Wohnhäuser oder auch Bäume im Stadtpark wurden durch verschiedenfarbige Installationen in ein spezielles Licht getaucht.

Auch der Bachlauf in der Bachstraße war Teil der Inszenierung. In einer Mitmachaktion konnten die kleinen Besucher Eiswürfelbeutel mit Wasser füllen und sie in den beleuchteten Bachlauf legen – dabei entstand ein spannender Wellen-Effekt, der einige Passanten zu eigenen Deko-Ideen inspirierte.

Mit selbstgebastelten Häuser-Laternen aus Tetrapacks trugen der Evangelische Kindergarten, das Haus des Kindes, die KiTa Lohweg, die KiTa Mülhofen, die KiTa St. Clemens Mülhofen, die KiTa Stromberg sowie die Grundschule Stromberg, die Bodelschwingh Schule und die Medardus-Schule zum Leuchten auf dem Kirchplatz bei.

Dort ging es beim Abendmarkt gemütlich zu: bei Getränken und kulinarischen Leckereien kamen die Besucher inmitten der illuminierten Gebäude ins Gespräch. Auf den plötzlichen Ausfall eines Marktbeschickers konnten die Veranstalter leider nicht mehr reagieren, so dass das gastronomische Angebot kleiner ausfiel, als geplant.

Dennoch ist das Fazit der Stadtverwaltung Bendorf zur Premiere von „Lichtblick“ positiv: Das Schauspiel aus Licht und Farben erhellte nicht nur die Dunkelheit der Innenstadt, sondern auch die Herzen der Besucher.

veröffentlicht am: 03.02.2020