Radfahrer schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots) – Am Montag, 03.02.20, wurde der Polizei in Koblenz kurz vor 01.00 Uhr ein Unfall in der Simmerner Straße gemeldet. Laut bisherigen Erkenntnissen kam dort ein 67-jähriger Radfahrer auf der regennassen und abschüssigen Straße, aus Richtung Karthause kommend, in Richtung B 9, zu Fall. Hierbei zog er sich Kopfverletzungen zu und wurde in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Der Unfall ereignete sich kurz vor der Abfahrt zur B 9, in Richtung Boppard. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer 0261-1030, in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 03.02.2020