Auf Entdeckungstour durchs Engerser Feld am 23. April

Mit dem Engerser Feld liegt in Neuwied ein Naturschutzgebiet, das nicht nur Fachleute fasziniert. Viele seiner biologischen Besonderheiten offenbart es den meisten allerdings erst beim zweiten Hinschauen. Für Interessierte, die diese Besonderheiten entdecken möchten, ist die Führung „Flora und Fauna im Engerser Feld“ am Sonntag, 23. April, eine ideale Gelegenheit. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Kundenparkplatz der SWN an der Hafenstraße.

Von schützenswerten Vögeln über seltene Pflanzen bis hin zu wunderschönen Weidetieren: In dem heimischen Vogel- und Wasserschutzgebiet tummelt sich allerlei Leben. Wer dieses bei der Führung hautnah erleben möchte, sollte unbedingt ein Fernglas mitnehmen. Ebenfalls empfehlenswert für den etwa zweieinhalb stündigen Spaziergang ist festes Schuhwerk.

Die Teilnahme kostet für Erwachsene 6 Euro und für Kinder von 6 bis 14 Jahren 4 Euro. Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vor dem Termin möglich. Weitere Informationen, auch zu individuellen Führungen, gibt es bei der Tourist-Information der Stadt Neuwied vor Ort, telefonisch unter 02631 802 5555 oder E-Mail an tourist-information@neuwied.de. Ein Überblick über alle angebotenen Führungen finden Interessierte online unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen.