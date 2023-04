Interessante und kuriose Dinge finden am 21. April neue Besitzer

Für einige könnte Freitag, 21. April, zum Glückstag werden – vorausgesetzt sie sind bei der Versteigerungsaktion der Stadtverwaltung dabei.

Im Lauf eines Jahres geht in einer Stadt von der Größenordnung Neuwieds schon so einiges verloren. Das wissen die Mitarbeiter des hiesigen Fundbüros am besten. Und sie zählen auf: Fahrräder, Hand-, Sport- und Reisetaschen, diverse Textilien, Sonnenbrillen und viele, teils außergewöhnliche Dinge. All das wartet eigentlich darauf, von den Besitzern abgeholt zu werden. Doch die melden sich oft genug erst gar nicht. Das Ende vom Lied: Die Gegenstände kommen unter den Hammer.

In diesem Jahr sollten sich alle Versteigerungsfans, alle „Storage Hunter“, daher einen Termin dick im Kalender anstreichen – und zwar Freitag, 21. April. Ab 9 Uhr wird dann der Auktionator im Innenhof des Verwaltungsgebäudes an der Engerser Landstraße 17 vor den Garagen Nr. 3 und 4 diejenigen Fundsachen, die sich innerhalb der vergangenen zwölf Monate angesammelt haben, zur Versteigerung bringen. Schnäppchen sind da garantiert – und ein wenig Glück beim Bieten.