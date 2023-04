Der Verkauf des Flughafens Frankfurt-Hahn ist besiegelt. Insolvenzverwalter Dr. Jan Markus Plathner hat am Dienstag offiziell den Verkauf der Gesellschaften der Flughafen Frankfurt-Hahn Gruppe an die TRIWO AG aus Trier verkündet. „Damit endet das lange und für alle Beteiligten sehr intensive Insolvenzverfahren mit einer wichtigen Weichenstellung für eine hoffentlich richtig gute Zukunft“, erläutert Landrat Volker Boch. „Der Verkauf an die TRIWO AG wird in unserer Region meiner Einschätzung nach sehr positiv aufgenommen.“

Der jetzt vollzogene Verkauf des Flughafens Frankfurt-Hahn ist ein gutes Signal für die weitere Entwicklung dieses großen und wichtigen Standortes im Rhein-Hunsrück-Kreis. „Ich bin sicher, dass der Verkauf sehr positive Effekte haben kann“, sagt Landrat Boch. Denn neben den monatelangen Verhandlungen und der Abwicklung des komplexen Insolvenzverfahrens habe Dr. Jan Markus Plathner mit seinem Kollegen Christoph Enkler und dem Team der Kanzlei Brinkmann & Partner auch dafür Sorge getragen, dass erste wesentliche Restrukturierungsmaßnahmen für den Flughafen begannen. „Aus meiner Sicht wurden in den vergangenen Monaten viele notwendige Maßnahmen ergriffen, um die wirtschaftliche Situation sowie die Struktur insgesamt deutlich zu verbessern“, erklärt Landrat Boch, „die Effekte dieser Maßnahmen waren nicht nur für Kunden, sondern vor allem auch für die Beschäftigten spürbar. Für diesen Einsatz möchte ich mich bei Insolvenzverwalter Dr. Plathner stellvertretend bedanken.“

Der durch das Insolvenzverfahren eingeschlagene Weg, den Flughafen Frankfurt-Hahn attraktiver zu machen und wirtschaftlich zu stärken, sollte im Sinne der Region nun weiter beschritten werden. „Als das Insolvenzverfahren im Oktober 2021 begonnen hat, ließ sich nicht abschätzen, wie lange dieses Verfahren dauern und wie es ausgehen würde“, erklärt Landrat Boch. „Ich bin froh, dass dieses, insbesondere für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flughafens belastende Verfahren nun abgeschlossen ist.“ In einem ersten Gespräch hat er gegenüber Peter Adrian, Vorstandsvorsitzender der TRIWO AG, bereits deutlich gemacht, dass er die weitere Entwicklung gerne begleiten und unterstützen möchte. Landrat Boch will in den nächsten Wochen und Monaten mit dem neuen Besitzer des Flughafens Frankfurt-Hahn in einen vertieften Austausch kommen.

„Ich bin überzeugt davon, dass im Flughafen Frankfurt-Hahn ein großes Potenzial steckt. Alleine die Tatsache, dass hier in einem sehr großen Umfang erschlossene und versiegelte Flächen zur Verfügung stehen, die genutzt werden können, stimmt mich sehr positiv“, sagt der Landrat. „Die 1972 gegründete TRIWO-Unternehmensgruppe bringt sehr viel Erfahrung mit, um diese Entwicklung zu gestalten.“ Weiter erklärt Boch: „Auch das Know-how regionaler Unternehmen und die Interessen unserer Region könnten und sollten in die weitere Entwicklung des Flughafens Frankfurt-Hahn mit einfließen.“ Nach Jahren, in denen insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Flughafen Frankfurt-Hahn nicht nur gute Zeiten erlebt hätten, wäre es umso schöner, wenn es künftig viele positive Nachrichten rund um den Flughafen Frankfurt-Hahn geben würde.