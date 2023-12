Das bereits in diesem Jahr gestartete Bauprojekt „Mozartbrücke“ im Koblenzer Stadtteil Süd/ Oberwerth schreitet weiter voran. Bereits am Montag, 11. Dezember, kann die neue barrierefrei ausgebaute Rad- und Fußgängerrampe eröffnet werden. Somit wird die provisorische Rampe geschlossen. Weitere Arbeiten an der neuen Rampe werden zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden und werden zur kurzzeitigen Schließung der Rampe führen. So ist derzeit kein Geländer vorhanden, die Absicherung wird mit Baustellenbarken hergestellt. Das finale Geländer wird momentan von einem Stahlbauer angefertigt, auch die Beleuchtung wird noch in den nächsten Wochen folgen.

Nachfolgend werden auf dem Ruhepodest noch Sitzgelegenheiten angebracht, der finale Belag auf der Rampe aufgetragen und der Lückenschluss zur Mozartstraße nicht mehr provisorisch hergestellt sein sowie die umliegende Begrünung wird vorgenommen.

Das eigentliche Bauprojekt, die Mozartbrücke, befindet sich in der Herstellung der Widerlager. Sobald die Betonierarbeiten abgeschlossen sind, wird die Erstellung des Rundbogens vorgenommen. Hierfür wird ein Traggerüst aufgebaut. Die Spannweite zwischen den beiden Widerlagern der Brücke beträgt 18,5 Meter. Nach Fertigstellung kann das Traggerüst abgebaut werden und ein Schutztunnel wird den direkten Durchgang durch die Rheinanlagen für Zufußgehende wieder ermöglichen. Die nachfolgenden Arbeiten werden zu diesem Zeitpunkt in den Randbereichen und auf der Brücke stattfinden.

Da hier später von einem integralen Bauwerk gesprochen wird – ein Bauwerk, welches ohne Lagerungen auskommt – muss der verwendete Beton gewisse Härtegrade vorweisen können, was teilweise zu längeren Arbeitsabläufen führt. Zudem wird in der Optik auch wieder Naturstein verwendet, um eine bildliche Gleichheit zur alten Brücke herzustellen.

Nachhaltigkeit spielt auch bei diesem Bau eine Rolle, weswegen eine Baugrundwiederverwendung umgesetzt wird. So wurden bislang verschiedene Erdmassen wiederverwendet.

Während der Baumaßnahme werden auch die vorher verlegten Telekommunikationsleitungen wieder innerhalb des Brückenbauwerkes verlegt werden. Die vorher vorhandenen Versorgungsleitungen (Gas) werden nicht mehr verlegt. Derzeit wird mit einer Fertigstellung im Sommer 2024 geplant und die Kosten belaufen sich auf rund 2 Millionen Euro.

Bildunterschrift IMG_1134: Die Schalungen für die Widerlager sind bereits aufgebaut. In den kommenden Tagen werden diese mit Beton verfüllt. Foto: Stadt Koblenz/ Mandy Steffens