Der Beirat der neu gegründeten Innovationsagentur des Landes Rheinland-Pfalz hat bei seinem zweiten Treffen über Chancen und Potenziale von Künstlicher Intelligenz für Rheinland-Pfalz diskutiert. „Ich freue mich sehr, dass der Beirat die Arbeit der Innovationsagentur aktiv unterstützt. Mit dem Zukunftsthema Künstliche Intelligenz setzt er den richtigen Schwerpunkt. Der Innovationsstandort bietet mit dem Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und dem neuen KI-Zentrum des Bundes ideale Voraussetzungen für Unternehmen in diesem Bereich“, so Staatssekretärin Petra Dick-Walther, Aufsichtsratsvorsitzende der Innovationsagentur. „Die Vertreter aus der Wirtschaft, Forschung, Politik und Verbänden bringen viele unterschiedliche und relevante Perspektiven ein.“

Der 22-köpfige Beirat unterstützt die Innovationsagentur unter anderem bei der Schwerpunktsetzung und Strategieentwicklung. Auch in dieser Sitzung konnte das Gremium der Innovationsagentur bereits wichtige Impulse mit auf den Weg geben. „Wir empfehlen, einen Schwerpunkt auf die Netzwerkarbeit zu legen, die Sichtbarkeit von Rheinland-Pfalz als Innovationsstandort zu stärken und niedrigschwellige Vernetzungsformate anzubieten“, erläutert Beiratsvorsitzender Prof. Dr. Jens Hermsdorf.

Vernetzung und Kooperation als Chance

Die ITK Engineering GmbH in Rülzheim bot als Veranstaltungsort einen idealen Rahmen für das Treffen. Das Unternehmen hat sich auf System- und Softwareentwicklung sowie intelligente Algorithmen spezialisiert. Somit konnten ITK-Geschäftsführer Dr. Frank Schmidt und sein Team direkt vor Ort zeigen, welche Einsatzmöglichkeiten es für KI im Bereich Digital Engineering gibt.

Vorab hatte Stefanie Nauel vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau die KI-Studie Rheinland-Pfalz vorgestellt. Ein zentrales Ergebnis: In KMU mangelt es oft an Kapazitäten im Bereich Forschung und Entwicklung. Hierdurch entsteht ein erhöhter Bedarf an Vernetzung und Kooperation. Die Innovationsagentur Rheinland-Pfalz möchte dazu Lösungsansätze liefern.

„Die Innovationsagentur ist Wegweiser und Impulsgeber für die Innovationslandschaft Rheinland-Pfalz“, so Geschäftsführerin Sabine Mesletzky. „Am Thema KI zeigen sich exemplarisch die Potenziale des Standorts Rheinland-Pfalz, wenn es gelingt, Wissenschaft und Unternehmen gezielt zu vernetzen. Hieran werden wir mit Nachdruck arbeiten.“

Innovationsagentur Rheinland-Pfalz

Die Innovationsagentur wurde vom Land Rheinland-Pfalz gegründet, um Innovationsakteure zu vernetzen und die Entwicklung neuer Ideen zu fördern. Dabei unterstützt sie das Innovationsökosystem Rheinland-Pfalz nachhaltig und zukunftsorientiert und erhöht die Sichtbarkeit des Innovationsstandorts auch über die Landesgrenzen hinaus.

Foto: ITK Engineering GmbH