Leiterin Sabrina Steger und Beigeordneter Ralf Seemann unterzeichnen neuen Zwei-Jahres-Vertrag

Die Stadt Neuwied und das vom „Tierschutzverein Neuwied und Umgebung“ getragene Tierheim Ludwigshof verlängern ihre Zusammenarbeit. Beigeordneter Ralf Seemann und Tierheimleiterin Sabrina Steger haben einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag mit angepassten Tagessätzen über die Aufnahme von Fundtieren unterzeichnet. „Wir sind sehr froh, dass wir mit der Stadt einen verlässlichen Partner haben. Mit dem neuen Vertrag haben wir jetzt zwei Jahre Planungssicherheit“, freut sich Sabrina Steger, die die Zusammenarbeit als „unproblematisch und hoch professionell“ beschreibt.

Das bestätigt auch Ordnungsamtsleiter Gerhard Schneider. „Der Tierschutzverein unterstützt uns und hat bisher alle Fundtiere untergebracht. Er stellt außerdem einen Bereitschaftsdienst und ist für uns damit praktisch rund um die Uhr erreichbar“, sagt er und hebt hervor, dass am Ludwigshof auch viele ehrenamtliche Helfer diese wichtige Aufgabe erfüllen und damit einen wertvollen Beitrag für die Stadt leisten. „Die Mitarbeiter sind Idealisten mit einem großen Herz für Tiere“, weiß er. Die Notwendigkeit, die Tagessätze für die Aufnahme von Fundtieren zu erhöhen, kann der Ordnungsamtsleiter nachvollziehen. „Ob Energiekosten oder Futterpreise – es ist ja alles explodiert“, sagt Gerhard Schneider.

„Dass wir den Vertrag verlängert haben, ist selbstverständlich“, betont auch Beigeordneter Ralf Seemann und unterstreicht: „Hier wird wichtige Arbeit für uns geleistet. Alle Fundtiere werden ärztlich untersucht, gepflegt und weitervermittelt, wenn sich der eigentliche Besitzer nicht doch findet.“ In diesem Zusammenhang appelliert der Beigeordnete eindringlich an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen: „Mit 60 Katzen und 30 Hunden ist das Tierheim derzeit am Rande seiner Kapazität. Bevor Sie sich ein Tier anschaffen, überlegen Sie genau, ob es zu ihnen passt, wie viel Arbeit es macht und ob Sie auch bereit sind, diese in schwierigen Zeiten zu leisten“, bittet Ralf Seemann und schließt: „Aber wenn Sie sich entschieden haben, dann schauen Sie erst einmal im Tierheim nach. Hier gibt es tolle Tiere, die auf ein neues Zuhause warten!“

Bildunterschrift: Tierheimleiterin Sabrina Steger und Beigeordneter Ralf Seemann haben einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag für die Aufnahme von Fundtieren unterzeichnet. Foto: Stadt Neuwied / Schneider