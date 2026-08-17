Die Sanierungsarbeiten am historischen Aussichtsbalkon des Kaiserin-Augusta-Denkmals schreiten voran. Nachdem die Erd- und Betonarbeiten inzwischen abgeschlossen sind, nimmt das Natursteinbauwerk an seinem neuen Standort bereits deutlich Gestalt an. Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen arbeitet daran, dass der Balkon ab Ende September wieder genutzt werden kann.

Nachdem Decksteine aus der Mauer gefallen waren, wurde der Aussichtsbalkon 2023 aus Sicherheitsgründen gesperrt und die nach innen geneigte Brüstung abgetragen. Im Zuge der Sanierung wurde beschlossen, den Balkon um rund zwei Meter in Richtung Rheinlache zu versetzen. Grund dafür ist der zunehmende Platzbedarf der Wurzeln der alten Platanen am bisherigen Standort. Im Mai 2026 wurde der verbliebene Teil des alten Balkons zurückgebaut und das neue Fundament ausgeschachtet und errichtet.

Auf dem neuen Fundament werden derzeit die letzten Steinreihen des Balkons gesetzt. Anschließend beginnt die Wiederherstellung der beiden Treppenanlagen links und rechts des Balkons. Nach aktuellem Stand sollen die Arbeiten am Balkon bis Ende September abgeschlossen sein. Dann können die Bauzäune entfernt und die Treppen wieder genutzt werden. Auch der Balkon selbst mit seinem Ausblick auf die Rheinlache darf dann wieder betreten werden. Die abschließende Oberflächengestaltung steht allerdings noch aus und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Damit erhält der historische Aussichtspunkt Schritt für Schritt wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild – künftig allerdings mit etwas mehr Abstand zu den schützenswerten Platanen.

Bildunterschrift: Der historische Balkon vor dem Kaiserin-Augusta-Denkmal nimmt an seinem neuen, rund zwei Meter in Richtung Rheinlache versetzten Standort bereits Gestalt an. Foto: Verena Groß / Stadt Koblenz