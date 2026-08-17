Henriette Vogt heißt am Donnerstag, 20. August, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes willkommen. Vorgelesen wird die Geschichte „Wenn sieben wilde kleine Hasen dem Nachbarn gleich zu Hilfe rasen“ von Sabine Praml.

Oh nein, der Nachbar hat ein Gipsbein und kann sich kaum bewegen. Die sieben kleinen Hasen sind natürlich sofort zur Stelle und greifen ihm unter die Arme! Sie räumen auf, kaufen ein und sorgen dafür, dass es dem alten Herrn Meier richtig gut geht. Im Gegenzug können die kleinen Hasen Herrn Meier als Schiedsrichter gewinnen, wenn sie über die Wiese rasen und Fußball spielen. Gemeinsam geht einfach alles besser, und wenn man sich hilft, sind am Ende alle Gewinner!

Vorgelesen wird ab 16 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. Obergeschoss der Stadtbibliothek am Zentralplatz.