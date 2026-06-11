Am 26. Juni wird Koblenz erneut zum Treffpunkt der regionalen Wirtschaft: Beim B2Run Koblenz kommen rund 16.500 Beschäftigte aus über 600 Unternehmen, Institutionen und Verwaltungen zusammen, um Teamgeist, Bewegung und Gemeinschaft zu erleben. Damit zählt der Firmenlauf auch in diesem Jahr zu den größten Netzwerk- und Sportveranstaltungen der Region.

Der Lauf führt über 5,2 Kilometer durch die Koblenzer Innenstadt und entlang des Rheins. Ziel ist das Deutsche Eck, das auch in diesem Jahr wieder den stimmungsvollen Rahmen für den Zieleinlauf und die anschließende After-Run-Party bietet.

Der B2Run hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Region entwickelt. Für viele Unternehmen ist die Teilnahme inzwischen ein wichtiger Bestandteil ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie der Förderung von Teamgeist und Mitarbeiterbindung.

„Wir hören immer wieder von Teams, die sich bereits Wochen vor dem B2Run gemeinsam auf den Veranstaltungstag vorbereiten. Genau das wollen wir fördern: mehr Bewegung im Alltag und gemeinsame Aktivität im Team. Viele Beschäftigte kommen durch den B2Run gemeinsam in Bewegung und behalten diese Gewohnheiten über das Event hinaus bei. Dass jedes Jahr mehr Menschen daran teilhaben, freut uns deshalb besonders“, so Christopher Göddertz, Standortleiter des B2Run Koblenz.

Anfahrt und Verkehrshinweise

Teilnehmenden wird empfohlen, für die An- und Abreise öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Darüber hinaus stehen zwei kostenfreie Shuttlebus-Angebote zur Verfügung:

Shuttle 1: Parkplätze P1–P4 an der Kurt-Schumacher-Brücke

Parkplätze P1–P4 an der Kurt-Schumacher-Brücke Shuttle 2: Parkplatz der Firma ZF

Detaillierte Informationen zu Fahrzeiten, Haltestellen sowie zur Anreise sind unter www.b2run.de/koblenz/plaene abrufbar.

Aufgrund des B2Run Koblenz kommt es am Veranstaltungstag entlang der Laufstrecke sowie im Umfeld des Deutschen Ecks zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Straßensperrungen. Es wird gebeten, die betroffenen Bereiche nach Möglichkeit zu umfahren und zusätzliche Fahrzeit einzuplanen.

Straßensperrungen

Vollsperrung (ca. 15:30-20:30 Uhr)

Peter-Altmeier-Ufer, ab Peter-Altmeier-Denkmal

Kastorhof

Kastorpfaffenstr.

Karmeliterstr.

Vollsperrung (ca. 16:00-20:00 Uhr)

Julius-Wegeler Str.

Bismarckstr.

Adamstr.

Lennéstr.

Kaiserin-Augusta-Anlagen, ab Lennéstr. Bis Julius-Wegeler-Str./ Rhein-Mosel-Halle

Eingeschränkte Durchfahrt (ca. 16:00-20:00 Uhr)

Moltkestr.

Januarius-Zick-Str.

Vollsperrung (ca. 16:00-20:15 Uhr)

Stresemannstr.

Neustadt, Fahrtrichtung Deutsches Eck am Schloss Koblenz

Vollsperrung (ca. 16:00-21:00 Uhr)

Konrad-Adenauer-Ufer

Charity-Starter beim B2Run 2026

Die Stiftung Menschen für Menschen ist auch 2026 Charity-Partner der B2Run-Laufserie. Teilnehmende können sich als Charity-Starter registrieren und mit einem zusätzlichen Beitrag von 5 Euro pro Startplatz die Projekte von Menschen für Menschen unterstützen. Der vollständige Spendenbetrag fließt in die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser in ländlichen Regionen Äthiopiens, wofür bereits 2025 im Rahmen der B2Run-Firmenlaufserie rund 60.000 Euro gesammelt wurden.

Darüber hinaus wird pro angemeldetem Team von der Infront B2Run GmbH im Rahmen der Kooperation ein Baum im Projektgebiet Kawo Koysha in Südäthiopien gepflanzt. 2025 konnten so 12.500 neue Bäume gesetzt werden; für 2026 strebt B2Run die Pflanzung von 15.000 Bäumen an. Menschen für Menschen setzt seit rund 45 Jahren zusammen mit der lokalen Bevölkerung ganzheitliche Entwicklungsprojekte im ländlichen Äthiopien um. Hierbei setzt sie stark auf gemeinschaftliche Aktionen und Teilhabe, ganz nach dem Motto: Zusammenstehen, dann läuft´s. Weitere Informationen unter: www.b2run.de/charity

Klimaschutzbeitrag mit CO2-Zertifikaten

Auch in diesem Jahr leistet die B2Run-Laufserie gemeinsam mit First Climate einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz. Der veranstaltungsbedingte CO₂-Fußabdruck wird berechnet und unvermeidbaren Emissionen wird durch den Erwerb von CO₂-Zertifikaten aus einem verifizierten Emissionsminderungs-Projekt ein äquivalenter Klimanutzen gegenübergestellt. In der aktuellen Laufsaison unterstützt B2Run das Uganda Cookstoves-Projekt, das energieeffiziente Kochöfen an Haushalte in Afrika verteilt, um den Brennholzverbrauch zu mindern. Auf diese Weise senkt das Projekt wirksam Emissionen und trägt zur Verringerung der Entwaldung sowie zu besseren Lebensbedingungen bei. Weitere Informationen: Klimaschutzbeitrag B2Run

Über Infront B2Run

Die Infront B2Run GmbH ist eine Tochtergesellschaft der internationalen Sportmarketing-Firma Infront und organisiert Europas größte Firmenlaufserie. Seit der Gründung 2004 verzeichnet B2Run ein kontinuierliches Wachstum. 2026 werden – präsentiert von der DAK-Gesundheit – in 18 deutschen Städten Läufe ausgetragen. Darüber hinaus verantwortet die Infront B2Run GmbH auch den BASF FIRMENCUP und die RUN5 TEAMSTAFFEL. Weitere Informationen unter www.b2run.de