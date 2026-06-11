Uni Koblenz startet neues Kinder- und Jugendformat „weiter:lesen für junge Köpfe“

Die Universität Koblenz startet ein neues Format für junge Leserinnen und Leser: Unter dem Titel „weiter:lesen für junge Köpfe” erscheint ab sofort jeden zweiten Mittwoch im Monat ein kompakter Beitrag zu spannenden Themen aus Wissenschaft und Forschung. Die Beiträge richten sich an Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse und zeigen, wie vielfältig, relevant und alltagsnah wissenschaftliche Fragestellungen sein können.

Ziel des Formats ist es, frühzeitig Neugier für wissenschaftliches Denken zu wecken und Einblicke in aktuelle Forschungsfelder der Universität Koblenz zu geben. Gleichzeitig schafft die Universität Transparenz und verdeutlicht, welche Rolle Wissenschaft bei der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Herausforderungen spielt.

Die Texte sind online unter uni-ko.de/wisskomm abrufbar oder können per E-Mail bezogen werden. Dafür ist eine einmalige Anmeldung bei Dr. Inka Engel (winka@uni-koblenz.de) notwendig.

Zum Auftakt der Reihe wird die grundlegende Frage gestellt, was eine Universität eigentlich ist. Im Juli steht der Umgangston in Online-Communities rund um Spiele wie „Minecraft” oder auf Plattformen wie Twitch im Fokus. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie toxisches Verhalten entsteht, welche sozialen Dynamiken dahinterstehen und warum diese Phänomene zunehmend Gegenstand wissenschaftlicher Forschung sind. Im August folgt ein Einblick in das Projekt „Leseband L“, das sich mit der Bedeutung von Lesekompetenz, Lernprozessen und sozialem Austausch beschäftigt.

Mit „weiter:lesen für junge Köpfe” schafft die Universität Koblenz ein niedrigschwelliges Informationsangebot, das junge Menschen an wissenschaftliche Themen heranführt und gleichzeitig Lehrkräften sowie Eltern eine Orientierung bietet. Interessierte Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte sind eingeladen, Themenwünsche, Fragen oder Anregungen für zukünftige Ausgaben einzubringen.

Vorschläge können jederzeit an Dr. Inka Engel (winka@uni-koblenz.de) gerichtet werden. So soll „weiter:lesen für junge Köpfe“ auch von den Interessen und Fragen seiner Leser*innen leben und wissenschaftliche Themen aufgreifen, die junge Menschen bewegen.