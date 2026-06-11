Seit dem 5. Mai findet die fünfte Auflage der Veranstaltungsreihe „Koblenz liest ein Buch“ statt. In den vergangenen Wochen haben zahlreiche Partnerinnen und Partner aus Kultur, Bildung, Wirtschaft und Stadtgesellschaft das Buch auf vielfältige Weise zum Leben erweckt. Ob Lesungen im Garten, Literatur im Bus oder kreative Mitmachangebote – „Koblenz liest ein Buch“ hat erneut gezeigt, wie Literatur Menschen verbinden kann.

„Koblenz liest ein Buch hat Koblenz in den vergangenen Wochen zu einem großen Lesesaal gemacht“, betont Kulturdezernent Ingo Schneider. Elena Fischers wunderbarer Debütroman „Paradise Garden“ stehe dieses Mal im Mittelpunkt zahlreicher Veranstaltungen, Begegnungen und Gespräche, die zeigen, welche verbindende Kraft Literatur besitzt. „Umso mehr freue ich mich auf die kommenden Veranstaltungen und auf einen gemeinsamen Abschluss mit vielen Gästen.“

Noch bis zum 25. Juni bleibt das Buch Stadtgespräch. Das gesamte Programm ist unter koblenz.de/buch zu finden.

Ein besonderes Format findet am Mittwoch, 17., und Montag, 22. Juni, statt. Bei den Lesungen im Bus werden zwei Buslinien der koveb ab dem Hauptbahnhof zur fahrenden Bühne. Die etwa eineinhalb bis zweistündigen Linienbusfahrten verwandeln sich in ein intensives Hörerlebnis zwischen Alltag und Fantasie. Am 17. Juni fährt die Linie 8 vom Hauptbahnhof bis nach Bendorf und zurück, am 22. Juni nimmt die Linie 5 ihre Gäste vom Hauptbahnhof nach Metternich und zurück.

Auch abseits der Öffentlichkeit wird das Buch zum Gespräch: So findet der Roman beispielsweise auch Platz im Unterricht verschiedener Schulen.

Ein letzter Höhepunkt steht am 25. Juni bevor: Zum Abschluss von „Koblenz liest ein Buch“ findet im Blumenhof eine Lesung mit der Autorin selbst statt. In einem bunten Rahmenprogramm rund um Literatur und Genuss gibt es neben der Lesung unter anderem eine Signierstunde, einen Auftritt des Improtheater Koblenz, die Möglichkeit zur Gestaltung von Lesezeichen, musikalische Begleitung und den Cocktail „Paradise Garden Sprizz“ sowie die passende Eisspezialität. Tickets für die Veranstaltung gibt es kostenfrei bei der Buchhandlung Reuffel unter reuffel.de/vorverkauf.

Foto (Stadt Koblenz/ Andreas Egenolf): Der Roman „Paradise Garden“ von Elena Fischer ist 2026 das Buch bei „Koblenz liest ein Buch“.