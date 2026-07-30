Auf Fort Konstantin geben Exponate, Foto, Film- und Tondokumente aus den Beständen des Stadtarchivs an einem authentischen Ort des Geschehens vielfältige Einblicke in die Stadtageschichte zwischen 1933 und 1945: Von der Geschichte des Luftkriegs über die schwierigen Lebensverhältnisse der Bevölkerung bis hin zur Verfolgung bestimmter Bevölkerungsgruppen und der Befreiung der Stadt durch US-amerikanische Bodentruppen.

Bis Oktober ist die Ausstellung „Koblenz im Zweiten Weltkrieg“ wieder unregelmäßig zweimal im Monat samstags von 10 bis 13 Uhr zu besichtigen. Für Fragen sind Mitarbeiter des Stadtarchivs an den nächsten Terminen vor Ort: 1. August, 15. August., 12. September, 26. September, 10. Oktober, 31. Oktober.

Ab August öffnet der Verein Pro Konstantin e. V. die Ausstellungsräume für Besucherinnen und Besucher zusätzlich jeden Donnerstag zwischen 15.30 und 17.30 Uhr.

Fragen zur Ausstellungen können per E-Mail an stadtarchiv@stadt.koblenz.de gerichtet werden.

Weitere Informationen zum Thema finden sich im Internet unter www.koblenz.de/stadtarchiv unter dem Punkt „Ausstellungen“.

Bildunterzeile:

Fort Konstantin. Blick von der Straßenbrücke über die Rheinische Eisenbahn auf Fort Konstantin und Kehlturm, halbrechts Aufgang der Simmerner Straße zur Karthause, ca. 1888-1894. Foto: Otto Kilger, Koblenz; StAK FA 4,1 Nr. 1 Bild 129