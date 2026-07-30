Eine neue Sprache zu lernen, lohnt sich in vielerlei Hinsicht: Sie erleichtert die Kommunikation auf Reisen, eröffnet berufliche Chancen und macht den Zugang zu anderen Kulturen unmittelbarer. Gleichzeitig hält das Lernen geistig fit und kann neue Kontakte sowie spannende Erfahrungen ermöglichen. Die vhs Koblenz bietet im neuen Herbstsemester, das am 17. August startet, wieder die Möglichkeit, verschiedene Sprachen für genau solche Gelegenheiten zu lernen. Egal, ob Tschechisch, Indonesisch, Arabisch, Chinesisch, Rumänisch, Norwegisch oder einfach Italienisch für den Urlaub – die vhs bietet in Koblenz ein breites Spektrum an Fremdsprachen, die im neuen Semester angeboten werden.

Anmeldungen sind weiterhin online, telefonisch oder persönlich bei der vhs Koblenz möglich. Weitere Informationen finden sich unter www.vhs-koblenz.de oder telefonisch unter 0261/129-3702 /-3711/-3730/-3732/-3740.