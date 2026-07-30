Die Waldökostation Remstecken des Umweltamtes lädt in den Sommerferien zu zwei kreativen Mitmachangeboten rund um die Welt der Kräuter und Naturkosmetik ein. Kinder ab acht Jahren können dabei die Vielfalt heimischer Pflanzen entdecken und ihre eigenen Pflegeprodukte herstellen.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 5. August, von 10 bis 13 Uhr die „Kräuterseifenwerkstatt“. Nach einer kleinen Entdeckungstour über die Kräuterwiese und durch den Bauerngarten sammeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Anregungen aus der Natur und gestalten anschließend in der Waldökostation ihre eigenen duftenden Seifen. Mit Blüten, Kräutern und weiteren Naturmaterialien entstehen dabei ganz individuelle Seifenkreationen.

Am Donnerstag, 6. August, ebenfalls von 10 bis 13 Uhr, steht das Ferienangebot „Naturkosmetik aus Wildkräutern“ auf dem Programm. Gemeinsam lernen die Kinder verschiedene heimische Wildkräuter kennen und verarbeiten sie zu natürlichen Cremes, Salben und Tinkturen für kosmetische und traditionelle Anwendungen. Dabei erfahren sie ganz nebenbei Wissenswertes über die Eigenschaften und die Verwendung der Pflanzen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.