Auf den Spuren August Macke in Bonn

Das August-Macke-Haus Bonn ist das ehemalige Wohn- und Atelierhaus von August Macke. Hier lebte der Künstler mit seiner Familie von Anfang 1911 bis August 1914.

Bonn war seit der Übersiedlung der Familie Macke im Jahre 1900 Lebensmittelpunkt von August Macke. Hier hatten er und seine spätere Frau Elisabeth sich 1903 noch zu Schulzeiten kennengelernt und hier ist August Macke auch zu dem bekannten Künstler herangereift als den man ihn weithin kennt.

Dieser Kurs der vhs besteht aus 3 Terminen.

1. 12.3.2020, 15:00 bis 17:15 Uhr in der vhs fachkundige Vorbereitung auf die Exkursion zum August-Macke-Haus.

2. 19.3.2020, Exkursion nach Bonn mit der Bahn.

Treffpunkt 10:30 Uhr Bahnhofshalle, Hbf Koblenz Abfahrt 11:16 Uhr. Vom Hbf Bonn sind es ca. 20 Minuten Fußweg zum August-Macke-Haus.

Das Museum und der Fußweg zum August-Macke-Haus sind barrierefrei.

Für 13:30 Uhr ist eine einstündige Führung durch die Ausstellungsräume vorgesehen.

Wegen der Enge im eigentlichen Wohnhaus, werden wir dort im Anschluss an die Führung die Wohnräume mit einem Audioguide erkunden.

Die Rückfahrt ist für ca. 17:45 Uhr geplant, so dass wir gegen 18:45 Uhr in Koblenz sein werden.

3. 26.3.2020, 15:00 bis 17:15 Uhr in der vhs Nachbereitung der Exkursion.

Die Kosten für Eintritt und Führung betragen 14,00 € und für die Bahnfahrt je nach Teilnehmerzahl ca. 9,00 bis 11,00 €.

Beginn: 12.03.2020 von 15:00 – 17:15 Uhr in der vhs, Hoevelstr. 6, Raum 114.

Kosten des Kurses: 38,40 €, Dozent Wolfgang Braun.

Anmeldung und weiter Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder (0261) 129-3702/-3711/-3730/-3732/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 02.03.2020