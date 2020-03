Herstellung einer Sammelmappe in DIN A4

In diesem Workshop an der vhs fertigen Sie unter fachlicher Anleitung einer erfahrenen Buchbindemeisterin eine individuell gestaltete Sammelmappe in der Größe DIN A4. Auch als Anfänger können Sie in diesem Kurs Ihre eigene Mappe herstellen. Sie lernen die verschiedenen Materialien und deren Verarbeitung und Besonderheiten kennen, sodass Sie das Erlernte auch für Ihre weiteren Werke nutzen können. Die gängigen Materialien können von der Kursleiterin zum Preis von ca. 12 Euro erworben werden. Gerne können Sie aber auch eigene Papiere zur Verarbeitung mitbringen.

Der Kurs findet in der Buchbinderei der Kursleiterin Claudia Theuer-Grings in 56332 Burgen, Frankenweg 7+10, an der Mosel statt.

Die Nutzung der Kleinmaschinen, Werkzeuge und Arbeitsschürzen sind im Kursbetrag enthalten und werden von der Kursleiterin zur Verfügung gestellt.

Termin: 14.03.2020 von 9 – 16 Uhr

Kosten: 44,70 €

Anmeldung und weiter Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder (0261) 129-3702/-3711/-3730/-3732/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 02.03.2020