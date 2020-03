Kreative Stilberatung – Workshop an der vhs

Um sich geschickt und professionell im Beruf kleiden zu können, ist eine möglichst genaue Wahrnehmung des Äußeren wichtig. Der Körper befindet sich in einem stetigen Wandel. Proportionen verändern sich. Auch Haut und Haarfarbe wirken beispielsweise im Sommer anders als im Winter.

Die fachkundigen Farbempfehlungen basieren auf einem weitreichenderen Spektrum als die klassische Einteilung in “Jahreszeitentypen”.

Wir entwickeln über die Jahre unterschiedliche Geschmacksrichtungen und auch Bedürfnisse in puncto Kleidung.

Dieser Worshop vermittelt Ihnen Kenntnisse über die Einschätzung Ihres derzeitigen “Ist-Zustandes” und den daraus resultierenden Möglichkeiten sich vorteilhaft und mit Freude in Alltag und Beruf zu stylen. Im Kursbetrag sind die Materialkosten enthalten. Bitte Schreibzeig mitbringen.

Termin: 14.03.2020 von 09:30 – 15:30 Uhr, vhs Hoevelstr. 6, Raum 124.

Kosten: 43,40 €

Anmeldung und weiter Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder (0261) 129-3702/-3711/-3730/-3732/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 02.03.2020