Spinnkurs am Spinnrad – Ein altes Handwerk neu entdecken

In diesem Kurs der vhs werden Grundkenntnisse des Spinnens mit dem Spinnrad vermittelt. Die Teilnehmenden erhalten theoretische sowie praktische Einführung in dieses wundervolle Handwerk. Wie wird aus Schafwolle eine Mütze?

Spinnräder sind vorhanden. Wer ein eigenes Spinnrad hat, kann das selbstverständlich mitbringen. Kadierte Wolle ist für den ersten Abend in der Kursgebühr enthalten.

Bitte mitbringen: Gute Laune und warme Socken, da wir ohne Schuhe spinnen.

Die Räumlichkeiten sind nicht barrierefrei, da 2. Etage.

Beginn: 10.03.2020 von 18:00 – 20:15 Uhr, 8x Dienstags bei der Dozentin Carmen Kohlroß, Unterdorfstr. 5 in Koblenz- Arzheim.

Kosten des Kurses: 79,20 €.

Anmeldung und weiter Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder (0261) 129-3702/-3711/-3730/-3732/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 02.03.2020