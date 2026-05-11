Die Sanierungsarbeiten am Balkon des Kaiserin-Augusta-Denkmals schreiten planmäßig voran: In der kommenden Woche beginnen die Bauarbeiten vor Ort. Zunächst wird ein Material- und Maschinenlager eingerichtet, anschließend starten die Rückbauarbeiten am bestehenden Balkon.

Im ersten Schritt wird der verbliebene Teil des Balkons demontiert und auf der Wiese in Richtung Rheinlache zwischengelagert. Es folgen Erd- und Betonarbeiten zur Herstellung eines neuen Fundaments. Künftig wird der Balkon um rund zwei Meter in Richtung Rhein versetzt. Grund hierfür ist der zunehmende Platzbedarf der Wurzeln der alten Platanen am bisherigen Standort, die bereits unter den Treppenanlagen hervorwachsen.

Auf dem neuen Fundament wird der Balkon nach historischem Vorbild wiedererrichtet. Parallel dazu läuft derzeit noch das Vergabeverfahren für einen qualifizierten Steinmetzbetrieb. Im Anschluss werden sämtliche Natursteine – einschließlich der Balustrade – gründlich gereinigt. Wenn alles nach Plan verläuft, erstrahlt der Balkon zum Jahresende in neuem Glanz und steht Besucherinnen und Besuchern dann wieder als Aussichtspunkt zur Verfügung.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Kommende Woche wird damit begonnen, den historischen Balkon vor dem Kaiserin-Augusta-Denkmal zwei Meter in Richtung Rhein zu verschieben.