14 Koblenzer Kirchen öffnen am 22. Mai abends ihre Türen

Koblenz – Zum 21. Mal laden christliche Konfessionen und Gemeinschaften am Freitag, 22. Mai ab 19 Uhr zur Koblenzer Nacht der Offenen Kirchen (NdoK) zum Besuch verschiedener Orte in der Innenstadt und in angrenzenden Stadtteilen ein. In 14 Kirchen und Kapellen in der Innenstadt und darüber hinaus gibt es ein breites Angebot an Lesungen, Lyrik, Konzerten unterschiedlicher Musikrichtungen, das zudem zu stillen Momenten einlädt.

Kulinarisch wird es bei den Gebetswegen in der Christuskirche ( Friedrich-Ebert-Ring/Hohenzoll ernstraße) und bei „Orgel trifft Wein“ in der Neuapostolischen Kirche (Bodelschwinghstraße 1). Lebendige biblische Lesungen mit Instrumentalmusik verspricht die Evangelische Stadtmission (Stegemannstraße 2-4) und Texte von Ordensgründer Peter Friedhofen stehen im Mittelpunkt des Abends in der gleichnamigen Kapelle (Florinspfaffengasse 6). Fans von Star Wars sollten das musikalische Angebot in der Basilika St. Kastor (Kastorhof) nicht verpassen, historisch wird es bei den „Streitschriften zur Willensfreiheit von Erasmus und Luther“ in der Kapuzinerkirche (Kapuzinerplatz 134) in Ehrenbreitstein. „Wir feiern Gott!“ heißt es bei den Equippers (Mayer-Alberti-Straße 1-5).

Zum zweiten Mal gibt es wieder ein mobiles Team (NdoK-Biker), das mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs ist, Informationen verteilt und ein offenes Ohr für Passantinnen und Passanten hat.

Mit dem NdoK-Button kostenlos Charly`s Citycar zu nutzen, um die unterschiedlichen Veranstaltungsorte zu erreichen, ist ebenfalls wieder möglich. Der Button liegt in allen teilnehmenden Kirchen und Kapellen aus.

Die NdoK beginnt in den Kirchen und Kapellen um 19 Uhr mit dem Anzünden einer Kerze und einem Eröffnungsgebet. Den Abschluss bildet um 22.30 Uhr das „Ökumenische Gebet für die Stadt“ in der Christuskirche ( Friedrich-Ebert-Ring/Hohenzoll ernstraße).