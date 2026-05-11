Wenn das Publikum Teil der Crew wird: immersives Musicalerlebnis feiert im Oktober Premiere

Lahnstein. Lahnstein wird zur Startbahn für ein außergewöhnliches Theatererlebnis: Vom 23. bis 25. Oktober 2026 feiert das neue Musical „Lahnrock Airways – ein Trolly Dolly Musical“ Premiere am Theater Lahnstein. Mit insgesamt 16 Vorstellungen in der Spielserie 2026 erwartet das Publikum ein unterhaltsamer und innovativer Höhepunkt im Kulturkalender der Stadt.

Die Besucher dürfen sich auf eine turbulente Reise durch die Welt der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter freuen. „Lahnrock Airways“ verbindet pointierte Comedy, mitreißende Swing-Musik und ein immersives Bühnenerlebnis zu einer einzigartigen Mischung. Das Theater wird selbst zur Flugkabine, die Gäste werden zu Passagieren, das Ensemble zur Crew. Was folgt, ist ein „Jungfernflug“ voller Service, Sicherheitsvorführungen und überraschender Turbulenzen, die das Publikum mitten ins Geschehen ziehen. Konzipiert ist das Projekt bewusst mit Lahnstein als kreativem Ursprungsort – der Stadtname ist Teil des Titels und damit zugleich Markenzeichen der Produktion. „Wir wollten kein Stück importieren – wir wollten etwas erschaffen, das von hier kommt. Lahnstein ist unsere Startbahn“, ergänzt Autor und Creative Director Mirko Klos.

In den Hauptrollen stehen bekannte Musical- und Bühnenstars wie Nadine Kühn, Eva Schütz, Tim Stolberg sowie Karl Krämer auf der Bühne.

Bereits vor der Premiere macht die Produktion musikalisch auf sich aufmerksam: AM 8. Mai 2026 wurde der Themesong „Lahnrock Airways“ als erste Auskopplung aus dem Soundtrack veröffentlicht. Am 29. Mai folgt „Noch singe ich – Hommage an Mary“. Interpretin ist Nadine Kühn, die im Musical die Hauptrolle Petra verkörpert. Der Titel ist eine Verneigung vor Georg Preusse, als Travestiekünstler mit „Mary & Gordy“ legendär, und ist auf allen gängigen Streamingplattformen veröffentlicht.

„Lahnrock Airways“ steht für einen ebenso innovativen wie transparenten Einsatz von Künstlicher Intelligenz. KI kommt gezielt dort zum Einsatz, wo sie kreative Prozesse unterstützt und erweitert: bei der Entwicklung von Bühnenbild und visuellen Welten, im Arrangement und Sounddesign der Musik sowie in Teilen der Kommunikation und des Marketings. Gleichzeitig gilt das klare Prinzip, dass die künstlerische Autorenschaft beim Menschen bleibt. Hinter dem Projekt steht ein kreatives Team: Autor und Creative Director Mirko Klos verantwortet Libretto, Songtexte und Melodien vollständig selbst. Die Produktion entsteht unter der künstlerischen Leitung von Joerg Altenrath vom Theater Lahnstein. Für Regie und Kostüme zeichnet sich Hazy Hartlieb verantwortlich, der unter anderem bereits für „The Masked Singer“ sowie für Hella von Sinnen Kostüme gestaltet hat. „Wir haben KI überall benutzt, wo es das künstlerische Ergebnis befördert, Workflows vereinfacht und Kosten eingespart hat. Wir zeigen, wie KI auch im künstlerischen Bereich genutzt werden kann, ohne dass es den Künstler ersetzt“, betont Mirko Klos.

Ergänzend zur Bühnenproduktion entsteht eine begleitende Online-Serie, die die Welt der Lahnrock Airways-Crew digital weitererzählt. Unterstützt wird das Projekt des Theaters Lahnstein von Partnern wie der Superhelden Kulturinitiative, der Apollonia von Ehr Stiftung, der NASPA Stiftung sowie der ZIRP.

Mit „Lahnrock Airways“ setzt die Stadt Lahnstein ein klares Signal für Innovationskraft, Kreativität und kulturelle Vielfalt“, so der Künstlerische Leiter des Theaters, Joerg Altenrath. „Das Publikum ist herzlich eingeladen, an Bord zu kommen.“

Der Vorverkauf ist bereits gestartet. Weitere Informationen und Tickets sind unter www.theaterlahnstein.de erhältlich.