MAYBEBOP liefern „Kinderkram“ bei Rommersdorf Festspielen

Sie gehören zu den Publikumslieblingen der Rommersdorf Festspiele: MAYBEBOP sind zurück. Ende Juni kommt das A-cappella-Quartett gleich für drei Auftritte in die Abtei Rommersdorf – mit dabei haben sie auch wieder ein eigenes Programm für Kinder und Familien. Neben viel musikalischer Präzision und Humor bringen die vier Sänger diesmal auch große LED-Wände mit nach Neuwied.

Montag, 29. Juni, und Dienstag, 30. Juni: MAYBEBOP – „Vier Typen. Vier Mikrofone. Sonst nichts.“

Seit rund 25 Jahren zeigen MAYBEBOP, wie vielseitig A cappella klingen kann. Mit eigenen deutschsprachigen Songs wechseln sie spielend zwischen scharfzüngiger Satire, berührenden Momenten und absurder Komik. Dabei gleicht kein Abend dem anderen: Das Publikum bestimmt mit, welche Songs auf die Bühne kommen. Neue Stücke treffen auf bekannte Klassiker, spontane Momente auf musikalische Präzision. Unterstützt wird das Konzert von Lichtdesign und großen LED-Wänden, auf denen eigens produzierte Bildwelten die Songs begleiten.

Dienstag, 30. Juni: MAYBEBOP – „Kinderkram“

Mit „Kinderkram“ bringen MAYBEBOP erstmals ein eigenes Familienprogramm nach Rommersdorf. Darin begegnen sich Superhelden, Roboter und Fliegerpiloten in fantasievollen Liedern zum Mitsingen, Lachen und Tanzen. Die Songs stammen aus dem ersten Kinderalbum der Band und nehmen kleine wie große Zuhörer mit auf eine Reise durch unterschiedliche musikalische Welten. Auch hier sorgen die LED-Wände für ein besonderes Konzerterlebnis.

Tickets für diese und weitere Veranstaltungen der Reihe sowie weitere Infos sind online erhältlich unter: www.rommersdorf-festspiele.de. Karten gibt es zudem in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, Tel. 02631 802 5555, und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Veranstaltungsort ist die Abtei Rommersdorf in Neuwied-Heimbach-Weis, Stiftsstraße 2.