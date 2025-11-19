Im Rahmen des diesjährigen Weihnachtsmarktes und der „Koblenzer Winterzeit“ im Zeitraum 21. November bis 4. Januar ist in der gesamten Altstadt die Zufahrt ausschließlich von 5–10 Uhr möglich.
Die Poller-Sperrzeiten werden entsprechend angepasst. Dies gilt für die gesamte Fußgängerzone, sowie die Kornpfortstraße, Eltzerhofstraße und Görresstraße.
An folgenden Stellen sind die Zufahrten dauerhaft baulich gesperrt:
• Zufahrt Altenhof (Höhe Poller-Anlage)
• Ecke Pfuhlgasse/Löhrstraße (Höhe Fahrrad Franz)
• Ecke Nagelsgasse/Rheinstraße
Anliegerinnen und Anlieger der Bereiche außerhalb der Fußgängerzone (Kornpfortstraße, Eltzerhofstraße und Görresstraße) haben die Möglichkeit, eine Poller-Chipkarte bei der Verwaltungsabteilung des Tiefbauamtes (0261 129 3613, tiefbauamt.verwaltung@stadt.koblenz.de) zu beantragen. Bewohnerinnen und Bewohner, die das Anrecht zum Befahren privater Stellplätze besitzen, haben ebenfalls die Möglichkeit eine Poller-Chipkarte zu beantragen.