Im Rahmen des diesjährigen Weihnachtsmarktes und der „Koblenzer Winterzeit“ im Zeitraum 21. November bis 4. Januar ist in der gesamten Altstadt die Zufahrt ausschließlich von 5–10 Uhr möglich.

Die Poller-Sperrzeiten werden entsprechend angepasst. Dies gilt für die gesamte Fußgängerzone, sowie die Kornpfortstraße, Eltzerhofstraße und Görresstraße.

An folgenden Stellen sind die Zufahrten dauerhaft baulich gesperrt:

• Zufahrt Altenhof (Höhe Poller-Anlage)

• Ecke Pfuhlgasse/Löhrstraße (Höhe Fahrrad Franz)

• Ecke Nagelsgasse/Rheinstraße