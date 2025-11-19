Neuwieder STADTGALERIE Mennonitenkirche präsentiert Kunst zum Anfassen

Eine Straße, die aus dem Rahmen hervorbricht, ein Leopard, der zum Streicheln einlädt, Fische, die vor dem Bild schwimmen – die neue Ausstellung in der Neuwieder STADTGALERIE Mennonitenkirche macht das Unmögliche möglich. Unter dem Titel „Tricture 3D – Rein ins Bild!“ zeigt die Galerie ab Donnerstag, 28. November, eine Auswahl verblüffender Gemälde mit dreidimensionaler Wirkung.

Die Werke, bereitgestellt von der eli – eine lose idee – GmbH, präsentieren eine große Bandbreite an Motiven: einheimische, exotische und sogar ausgestorbene Tiere, figurenreiche Szenen mit Piraten und Prinzessinnen sowie fantasievolle Bildräume, die die Grenzen zwischen Realität und Kunst aufheben. Die dreidimensionalen Effekte entstehen allein durch Perspektive und optische Täuschung und werden beim Betrachten ganz ohne 3D-Brillen sichtbar. Dadurch entsteht der Eindruck, Teil der dargestellten Szenerien zu werden – ideal für originelle Erinnerungsfotos.

„Tricture 3D spricht Besucherinnen und Besucher jeden Alters an und lädt dazu ein, die Wahrnehmung von Raum und Bild zu hinterfragen. Die Schau ist ein vielseitiges Erlebnis, das neue Blickwinkel darauf eröffnet, wie Kunst wirken kann“, betont Dr. Sabine Meinen, Leiterin der Stadtgalerie. Sie lädt alle Interessierten zur Vernissage am Donnerstag, 27. November, um 19 Uhr ein. Hier sorgt Gitarrist Iwo Iwanov für musikalische Begleitung. Offiziell geöffnet ist die Ausstellung für das Publikum dann ab Freitag, 28. November, zu den regulären Öffnungszeiten.

Bis zum 10. April 2026 ist „Tricture 3D – Rein ins Bild!“ in der STADTGALERIE Mennonitenkirche, Schlossstraße 2, zu sehen. Geöffnet hat sie mittwochs bis freitags jeweils von 14 bis 18 Uhr und samstags sowie sonntags und an Feiertagen von 12 bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter www.neuwied.de/galerie.

Zum Bild: Direkt im Bild: Das 3D-Gemälde lässt Fische aus dem Rahmen treten und machen die Betrachter selbst zum Teil der Szene.

(Foto: eli GmbH)