Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz bittet die Bürgerinnen und Bürger in der Altstadt, auf eine ordentliche Bereitstellung von Altpapier und gelben Säcken zu achten.

Stellenweise kommt es vor, dass Altpapier und gelbe Säcke durcheinander, anstatt ordentlich nebeneinander bereitgestellt werden. Beide Wertstoffarten werden in der Altstadt zwar am selben Tag, in der Regel mittwochs, abgefahren, allerdings nacheinander von separaten Fahrzeugen. Je ordentlicher also die Bereitstellung erfolgt, desto schneller läuft die Abfuhr und der Verkehr wird so geringfügig wie möglich beeinträchtigt.

Aufgrund von Platzmangel ist in der Altstadt eine Aufstellung von blauen Abfallgefäßen oftmals nicht möglich. Bürger:innen können Altpapier ordentlich gebündelt, in Kartons oder mit Kordel zusammengeschnürt, zur Abholung bereitstellen. Lose aufgeschichtete, aufgeklappte Kartonagen stellen keine Bündelung dar. Pappkartons müssen derart gepackt und bereitgestellt werden, dass ihr Inhalt nicht weggeweht werden kann.

Durch Essensreste verschmutztes Papier darf nicht in die Altpapiersammlung, sondern kommt in den Restmüll. Auch Holzkisten, etwa für Obst und Gemüse, werden bei der Altpapiersammlung nicht mitgenommen. Gemäß Abfallsatzung* der Stadt Koblenz dürfen die Bündel und Kartons nicht schwerer sein als 40 Kilogramm. Die Bereitstellung muss bis 6 Uhr morgens am Abfuhrtag erfolgen – frühestens ab 19 Uhr des Vortages.

Durch eine ordentliche Bereitstellung von Wertstoffen kann die Abfuhr zügig erfolgen und Koblenz sauber bleiben. Um das Ziel einer sauberen Stadt Koblenz stärker ins Bewusstsein zu rücken, hat der Kommunale Servicebetrieb Koblenz eine Stadtsauberkeits-Kampagne** ins Leben gerufen, dessen Figur der „Straßenreiniger Reiner“ ist. Dieser appelliert an die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, Koblenz sauber zu halten. Danke für Ihre Mithilfe!

Ein kurzes Video zur Altpapierabfuhr in der Altstadt findet sich auf den Social-Media-Kanälen der Stadt Koblenz auf Instagram, Facebook und YouTube.

Foto (Sebastian Glinski/ Stadt Koblenz): Leerung blauer Tonnen. Wer auf eigenem Grundstück keinen Platz für ein blaues Abfallgefäß hat, stellt Altpapier gebündelt mit Kordel oder im Karton bereit.