Ein neuer Treffpunkt für Spiel, Bewegung und Begegnung: Im Neubaugebiet „In der Grünwies“ im Koblenzer Stadtteil Rübenach sind jüngst die neuen Spielpunkte offiziell eröffnet worden. Die naturnah gestaltete Anlage richtet sich an Kinder, Jugendliche und Familien und verbindet klassische Spielangebote mit modernen Bewegungsmöglichkeiten. Hier wurden auch Angebote speziell für Jugendliche und junge Erwachsene geschaffen.

Zur Ausstattung gehören unter anderem eine Nestschaukel, Trampoline, ein Spielgerät mit Sandbereich, barrierefreie Sitzgelegenheiten sowie eine Calisthenics-Anlage. Bei der Gestaltung wurde außerdem besonderer Wert auf den Erhalt der Natur gelegt. „Ich freue mich, dass diese Freizeit- und Spielfläche interessante Angebote für alle Altersgruppen bietet. Mir ist – gerade angesichts der aktuellen Hitzeperioden – zudem sehr wichtig, dass auf dieser Spielfläche auch für eine ausreichende Beschattung gesorgt wird. Es sind viele Bäume neu gepflanzt worden, aber ganz besonders ist, dass der große Nussbaum erhalten geblieben ist“, sagte Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz bei der Eröffnung, die allen Beteiligten für ihr Engagement bei der Entstehung der Spielpunkte dankte.

Der Rübenacher Ortsvorsteher Thomas Roos begrüßte insbesondere das neue Angebot für Jugendliche. „Was hier im Ort gefehlt hat, sind Spielgeräte und auch Spielflächen für ältere Kinder und Jugendliche. Ich denke, mit dieser Calisthenics-Anlage, aber auch mit den verschiedenen Spielmöglichkeiten, ist hier eine Anlage geschaffen worden, die unseren Ort wirklich noch einmal aufwertet“, so Roos.

Dass Jugendliche bei der Planung mitreden konnten, war ein besonderer Schwerpunkt des Projekts, wie Antje Knieper vom Koblenzer Jugendamt erklärte: „Wir haben mitbekommen, dass Jugendliche in Rübenach keinen richtigen Platz haben, wo sie sich aufhalten können.“ Deshalb haben das Kinder- und Jugendbüro und die Mobile Jugendarbeit des Jugendamtes Koblenz eine Beteiligung durchgeführt, an der 40 junge Menschen teilgenommen haben. „Wir haben Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren gefragt: Was wünscht ihr euch? Was soll auf dieser Fläche entstehen, damit ihr alle hier Spaß habt? Daraus ist am Ende etwas ganz Großartiges entstanden“, freut sich Knieper über das gelungene Ergebnis.

Im Anschluss an die offizielle Eröffnung wurde die Anlage für die Besucherinnen und Besucher freigegeben. Die Calisthenics-Gruppe Koblenz demonstrierte dabei die vielfältigen Trainingsmöglichkeiten der neuen Geräte und zeigte, wie diese sowohl von Jugendlichen als auch von jungen Erwachsenen genutzt werden können. Anschließend nutzten zahlreiche Kinder, Jugendliche und Familien die Gelegenheit, die neuen Spiel- und Bewegungsangebote selbst auszuprobieren.

Die Spielpunkte entstanden zwischen Dezember 2025 und Juni 2026 auf der Kompensationsfläche im Neubaugebiet „In der Grünwies“. Für Planung und Umsetzung war der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen verantwortlich. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 191.000 Euro, die die Stadt Koblenz trägt.

Bildunterzeilen:

Spielplatz_Grünwies:

Zahlreiche Gäste um Bürgermeisterin Dagmar Kranz (5. von links) nahmen an der offiziellen Eröffnung der Spielpunkte in Rübenach teil. Foto: Julian Häuser/Stadt Koblenz

Übung:

Unter anderem Calisthenics-Geräte gehören zur neu gestalteten Anlage in Rübenach. Foto: Julian Häuser/Stadt Koblenz

Calisthenics:

Die Calisthenics-Anlage ist Teil der neuen Spielpunkte im Stadtteil Rübenach in Koblenz.

Foto: Timea Laux/Stadt Koblenz