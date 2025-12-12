Lahnstein. Am Samstag, 10. Januar 2026 werden die ausgedienten Weihnachtsbäume der Privathaushalte in Kooperation der Stadtverwaltung Lahnstein mit der Freiwilligen Feuerwehr Lahnstein, dem THW Lahnstein und deren Jugendorganisationen wieder abgeholt.

Dazu müssen die Bäume komplett von Baumschmuck und Lichterketten befreit bis spätestens 08.00 Uhr am Samstagmorgen so am Straßenrand platziert werden, dass es nicht zu Behinderungen für Fußgänger und Verkehr kommt. Jede Straße wird nur einmal angefahren.

Wer möchte, kann gerne einen Beitrag in die mitgeführten Spendendosenn geben.

Zudem stehen Kinder und Jugendliche der Organisationen in der Zeit von 09.00 bis 15.00 Uhr an folgenden Geschäften in Lahnstein, um Geldspenden für ihre Jugendarbeit zu sammeln:

Globus Baumarkt, Industriestraße 1

Globus SB Warenhaus, Brückenstraße 17

REWE Simone Dietzler OHG, Am Rasenplatz 7

Takko, Koblenzer Straße 25

Bildunterzeile:

Die Weihnachtsbäume werden auch 2025 wieder durch Freiwillige Feuerwehr und THW abgeholt. (Foto: THW Lahnstein)