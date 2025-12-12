Partnerin der Schulen: Erfolgreiche Programme fördern Leselust und Medienkompetenz

Die Stadtbibliothek Neuwied hat ihre vielfältigen Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler weiter ausgeweitet. Besonders die Leseförderprogramme zeigen deutliche Erfolge: Mehr Kinder nutzen die Bibliothek regelmäßig, entdecken neue Geschichten und stärken dabei ganz spielerisch ihre Sprach- und Medienkompetenzen. Im Schulträgerausschuss der Stadt wurden die Projekte kürzlich vorgestellt und durchweg positiv aufgenommen. Die Stadtbibliothek bleibt damit ein fester Bestandteil der kommunalen Bildungsstrategie. „Unsere Bibliothek ist ein Ort, an dem Kinder Lesen nicht nur lernen, sondern erleben. Sie bietet Zugänge zu Bildung, Begegnung und Kreativität – und das ist für die Entwicklung junger Menschen von unschätzbarem Wert“, betont Bürgermeister Peter Jung.

Lesesommer knackt neue Bestmarken

Der Lesesommer Rheinland-Pfalz hat auch in diesem Jahr beeindruckende Zahlen hervorgebracht. 355 Kinder meldeten sich an, 263 von ihnen lasen mindestens drei Bücher und bewerteten diese anschließend. Insgesamt wurden 2.371 Bücher verschlungen – ein Plus von 250 im Vergleich zum Vorjahr. Rund 100 Kinder nahmen zum ersten Mal teil, zwei Drittel von ihnen gehören inzwischen zum festen Nutzerkreis der Bibliothek. Schülerinnen und Schüler aus 59 Schulen waren vertreten, die Grundschule an der Wied aus Niederbieber stellte erneut die größte Teilnehmerschar. Das Abschlussfest zog rund 400 Gäste an.

„Ab in die Bib!“ begeistert Zweitklässler

Ein Herzstück der Zusammenarbeit ist das Programm „Ab in die Bib!“, das gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbüro durchgeführt wird. 40 Klassen der drei innerstädtischen Grundschulen besuchten die Bibliothek – rund 740 Kinder. Neben dem Kennenlernen des Hauses stand das Bilderbuch „Sophias Sorge“ im Mittelpunkt, das anschließend erlebnispädagogisch weiterbearbeitet wurde. Die Reihe wird fortgeführt und künftig auch das Thema Kinderrechte in den Fokus rücken.

Gemeinsame Projekte wachsen

Auch der Austausch mit dem Stadtelternausschuss trägt erste Früchte: Eine Lesung für Kinder war Auftakt einer geplanten, intensiveren Kooperation. Beide Seiten sehen darin eine große Chance für zukünftige Veranstaltungsformate.

Digitale Lernangebote als zusätzlicher Baustein

Für die kommenden Jahre stellt das Land Rheinland-Pfalz ein umfangreiches digitales Medienpaket zur Verfügung – darunter phase6, SofaTutor, Polylino und die Riff-Reporter. Diese Angebote ermöglichen den ortsunabhängigen Zugriff auf E-Medien, Lernplattformen und journalistische Inhalte. Ab 2027 zieht sich das Land schrittweise aus der Vollfinanzierung zurück, sodass die weitere Bereitstellung anhand der Nutzungszahlen entschieden wird.