Die Stadt bietet in Zusammenarbeit mit der Jugendbegegnungsstätte (JBS) St. Michael, der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und dem Kreisjugendamt vielfältige Angebote für schulpflichtige Kinder in den Oster- und Sommerferien.

Viele berufstätige Eltern und Alleinerziehende stellen sich die Frage, wie sie die Betreuung ihrer Kinder in den Ferien sicherstellen können, wenn diese länger sind als ihr eigener Urlaub. Die Stadt Boppard richtet seit vielen Jahren gemeinsam mit der JBS Boppard und dem AWO-Projektbüro Jugend und Soziales Betreuungsangebote in den Schulferien ein. Auch in diesem Jahr wird dieses gemeinsame Engagement fortgesetzt.

Ab sofort können Eltern ihre schulpflichtigen Kinder aus den Bopparder Schulen für die Kinderferienaktionen in den Oster- und den Sommerferien anmelden. „Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass Boppard eine familienfreundliche Stadt ist und bleibt. Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind gute und verlässliche Ferienbetreuungsangebote unerlässlich”, betont Boppards Bürgermeisters Jörg Haseneier.

Die Kinderferienaktionen im Einzelnen:

Osterferien:

Montag bis Donnerstag, 3. bis 6. April 2023 (organisiert durch die Jugendbegegnungsstätte St. Michael)

Sommerferien:

In der ersten Ferienwoche von Montag bis Freitag, 24. bis 28. Juli 2023 (Ferien-vor-Ort, Kostenbeitrag: 35 Euro, Organisation und Anmeldung: AWO-Projektbüro Jugend und Soziales)

In den letzten beiden Ferienwochen jeweils von Montag bis Freitag, 21. August bis 1. September 2022 (Markt der Möglichkeiten, Organisation und Anmeldung: AWO-Projektbüro Jugend und Soziales);

Die Kinderferienbetreuungen findet jeweils von 10 bis 16 Uhr in den Räumen und auf dem Gelände der Fritz-Straßmann-Schule in Boppard statt.

Sollte im Einzelfall aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern eine Betreuung vor 10 Uhr erforderlich sein, so kann ein entsprechender Bedarf angemeldet werden. Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück. Hierfür wird ein Betrag von 3 Euro (ermäßigt 1 Euro) pro Tag erhoben. Die Organisatoren wollen damit jedem schulpflichtigen Kind die Teilnahme ermöglichen.

Die Beschäftigungsmöglichkeiten vor Ort sind sehr vielfältig. Die Kinder und Jugendlichen können beispielsweise zwischen Werk-, Bastel- und Theaterangeboten, Sport- und Spielmöglichkeiten oder erlebnispädagogischen Spielen wählen. Freies Spiel, gemeinsame Treffen oder einfach nur „Chillen“ sind ebenfalls möglich.

Die Eltern müssen ihre Kinder rechtzeitig für den gewünschten Betreuungszeitraum anmelden. Die Voranmeldung ist in diesem Jahr zwingend erforderlich, da nur angemeldete Kinder an der Ferienbetreuung teilnehmen können.

Alle schulpflichtigen Kinder der Bopparder Schulen sind herzlich willkommen!

Ansprechpartner für ergänzende Infos und Anmeldungen:

Stadtverwaltung Boppard, Viktoria Bernecker, Mainzer Straße 46, 56154 Boppard, Tel. 06742/103-78, Fax: 06742/103 99 78, E-Mail: Bernecker@boppard.de.

AWO-Projektbüro Jugend und Soziales, Tel. 06742/2041, Fax 06742/2042, E-Mail: AWO-pjs-Boppard@awosuedwest.de (für die