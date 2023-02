Einladung zum Elternforum der Caritas am 16. März

Die Ambulante Jugendhilfe des Caritasverbandes Koblenz bietet Schülern an Koblenzer Gymnasien und der St. Franziskus-Schule Unterstützung in Krisensituationen an. Finanziert wird die Schulsozialarbeit durch die Stadt Koblenz, das Land Rheinland-Pfalz und das Bistum Trier. Regelmäßig bieten die Pädagoginnen auch Elternforen zu speziellen Themen an.

Welchen Einfluss haben Medien auf die sexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen?

Unter diesem Thema steht das 13. Elternforum am Donnerstag, 16. März um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums auf der Karthause (Zwickauer Str. 22, 56075 Koblenz). Eingeladen sind interessierte Eltern aller Koblenzer Gymnasien und der St. Franziskus-Schule.

Experte informiert und gibt Tipps

Achim Klein, Geschäftsführer und Sexualpädagoge von pro familia Koblenz, wird über dieses wichtige Thema informieren. Viele Eltern wissen nicht, wo ihre Kinder im Netz unterwegs sind und möchten sie vor Überkonsum und möglichen Gefahren schützen. Zugleich bestehen Jugendliche ab einem gewissen Alter berechtigterweise auf ihre Privatsphäre, wenn sie z. B. über Social Media ihre Freundschaftskontakte pflegen. „So ergibt sich für beide Seiten eine mitunter konfliktreiche Grenze zwischen begründetem Schutzinteresse und übergriffiger Kontrolle“, sagt Achim Klein. „Wie in der „Offline-Welt“ gibt es auch im Netz Licht und Schatten. Ein einseitiger Blick auf die Gefahren verkennt, dass es auch im Hinblick auf eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung ein enorm hohes Potenzial positiv nutzbarer Inhalte im Netz gibt.“

Andererseits gibt es eine begründete Sorge, weil der Jugendschutz im Internet nicht wirklich greift. Wir wissen von Cybermobbing und Cybergrooming, der Zugang zu Pornos ist auch für Minderjährige allzu einfach. Dickpics machen die Runde, Sexting ist mittlerweile auch bei Jugendlichen nichts Ungewöhnliches mehr. „Wir schauen beim Elternforum mal genauer hin“, ergänzt Sexualpädagoge Achim Klein. „Was steckt eigentlich hinter den genannten Phänomenen? Spielen weitere Medien, wie TV, Streaming, Gaming etc. auch noch eine Rolle? Welche Auswirkungen hat das alles möglicherweise auf die sexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen? Was können Peers, Eltern und Schule präventiv leisten?“

Der Referent und das Schulsozialarbeitteam der Caritas stehen am Rande des Elternforums auch für persönliche und vertrauliche Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung ist kostenlos und endet gegen 20.30 Uhr. Zur besseren Planung wird um Anmeldung bis zum 14. März gebeten.

Weitere Infos und Anmeldung:

Caritas-Schulsozialarbeit, Thorsten Lemke,

Tel. 0261 201673-12, E-Mail: lemke@caritas-koblenz.de

Foto 1: Achim Klein wird beim Elternforum der Caritas über ein sehr aktuelles Thema referieren und steht auch für persönliche Fragen zur Verfügung.