Am Donnerstag, 23.02.23 findet in der Kulturfabrik Koblenz im Rahmen des community:kino, ein armenischer Abend statt. Bei kulturtypischen Spezialitäten und Getränken besteht die Möglichkeit, sich mit der geschichtsträchtigen armenischen Tradition und Kultur vertraut zu machen. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Tanz-Workshop sowie die Vorführung einer Filmkomödie.

Der erste armenische Kultur- und Filmabend in Koblenz beginnt um 18:00 Uhr und ist in Zusammenarbeit mit Kulturfabrik Koblenz, dem Projekt der Studierenden der Kulturwissenschaften community:kino, dem Beirat für Migration und Integration Koblenz und der armenischen Bildungsstätte MONTE in Koblenz entstanden.