4 regionale Bands rocken für die gute Sache am 24. Februar 2023, ab 20 Uhr, in der Koblenzer Kulturfabrik (KUFA)

Der 24. Februar 2022 wird in die Geschichte Europas als „Zeitenwende“ eingehen. An diesem Tag überfällt Putins russische Kriegsmaschinerie den souveränen Nachbarstaat, die Ukraine, in völkerrechtswidriger Weise, und seither gehören die Folgen des Krieges wie Vertreibung, Flucht, Tod, Vergewaltigung, Verwundung, Gewalt, Hunger und Not, Verwüstung, unsägliches Leid usw. usw. zum Alltag in der Ukraine. Aber nicht nur auf die beiden Kriegsparteien beschränken sich die schrecklichen Auswirkungen, sondern mittelbar sind auch die Staaten des Westens davon betroffen. Spätestens seit kein Gas aus Russland mehr nach Europa, insbesondere auch Deutschland, fließt, merkt jeder von uns, vor allem in seinem Portemonnaie, dass die Folgen des Krieges auch jeden einzelnen von uns in irgend einer Weise, wenn auch zumeist nur materiell, bedrohen.

Es ist ein Akt der Solidarität, den leidgeprüften Menschen in der Ukraine soweit wie möglich zu helfen. Das macht die deutsche Politik durch umfangreiche Hilfen, auch im militärischen Bereich, aber das machen auch unzählige private und persönliche Initiativen durch geldliche oder sachliche Hilfen und Spenden vor Ort, um diese über bestimmte Kontakte und Wege direkt in die Ukraine zu transportieren. Auch wenn wir nicht wissen, wie lange der Krieg noch andauern und es sicher in langwierigen Verhandlungen zu einem hoffentlich gerechten Frieden kommen wird, so sind wir uns doch alle sicher, dass die Hilfen jeder Art, insbesondere auch aus Deutschland, wohl noch lange anhalten werden, bis sich die Lage in der Ukraine einigermaßen normalisiert haben dürfte. Benefiz, auch exakt ein Jahr nach dem Beginn des Krieges, ist immer noch mehr als notwendig. Und dieser Gedanke führt uns zu unserer 26. TERRA NOVA® AllStarBenefizGala zugunsten der Ukraine am 24. Februar 2023, ab 20 Uhr, in der Koblenzer Kulturfabrik (KUFA).

Mit einer zentralen Veranstaltung im Berliner Schloss Bellevue werden die Spitzen des deutschen Staates an diesem Tag auch an den russischen Angriff vor einem Jahr erinnern. Sie zeigen damit Solidarität mit der Ukraine, um den Freiheitskampf des ukrainischen Volkes zu würdigen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Hauptrede halten.

Die Band TERRA NOVA® sowie das Label TERRA NOVA® LiveMusikEvents haben seit 2010 schon viele Benefizveranstaltungen in eigener Regie durchgeführt oder waren an solchen CharityEvents beteiligt, so dass bisher über 36.000 Euro für karitative Zwecke zusammen kamen, so z. B. für die regionalen Tafeln, Kindergärten oder Altenheime usw., oft auch in Zusammenarbeit mit der Caritas.

Die 26. TERRA NOVA® AllstarBenefizGala (coronabedingt musste diese im Dezember 2021 zugunsten der Betroffenen der Flutkatastrophe an der Ahr ausfallen) steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Ukrainekrieges und die dadurch verursachten menschlichen Schicksale sowie sachlichen Verwüstungen

Was läuft nun am 24. Februar 2023 ab 20 Uhr in der KUFA ab? Für die 26.TERRA NOVA® AllStarBenefizGala haben 4 regionale Bands ihre Teilnahme zugesagt. Sie verzichten zugunsten der Benefizaktion alle auf ihre Gagen.

Den Auftakt macht die Band „inFUNKtion“ um den Drummer Martin Kern und die Saxophonistin Sarah Moshammer. Seit über 10 Jahren steht die fünfköpfige Gruppe gemeinsam auf der Bühne und verbindet Elemente von Funk, Jazz und moderner Popmusik. Man darf gespannt sein auf kraftvolle Grooves, jazzige Harmonien und einige der größten Funk-Hits der vergangenen Jahrzehnte. An diesem Abend wird „inFUNKtion“ durch die Sängerin Eva Berger unterstützt

Danach folgen „The Giantes“ aus der Vordereifel, die 2009 im Finale des rheinland-pfälzischen Newcomer-Contest „Rockbuster“ überzeugten, zudem bereits Airplays bei 1 Live und BigFM vorweisen können. 2021 feierten die 4 frischen Jungs von „The Giants“ bereits ihr 20. Bühnenjubiläum. Die oftmals als „Beatles der Eifel“ betitelten Musiker präsentieren fetzigen Rock´n Roll und 60´s-Beat im modernen und treibenden ROCK-Gewand, der sich durch mehrstimmigen Harmoniegesang auszeichnet.

Mit einer der wohl besten BluesRockFormationen Deutschlands präsentieren wir die „32/20 Blues Band“ aus der Region Bernkastell-Kues. Die Moselaner sind weit über die Grenzen bekannt mit ihrem authentischen und schweißtreibenden BluesRock. Der Sologitarrist der Band wirkt auf der Bühne wie vom Teufel besessen: „Wilhelmus spielt sich die Seele aus dem Leib, dass den Zuhörern der Atem stockt…schreiende Gitarren vereint mit fulminantem Rock’n’Roll, der das Publikum orkanartig von den Stühlen reißt“ (aus: Aachener Zeitung). Das Publikum darf gespannt sein.

Den vielfältigen musikalischen Reigen dieses besonderen Abends beendet die regionale Band „Blaaast“. Die nimmt sodann ihren Namen wörtlich: die neunköpfige Formation mit ihrem Bläserensemble steht für authentischen Funk, Blues, Rock und Soul mit groovigen Arrangements und überzeugt mit einem breitgefächerten Repertoire für Jung und Alt.

Zusammengefasst also ein hochkarätiges musikalisches Programm verschiedener Genres und mit unterschiedlichen Akzenten aus dem breiten Spektrum erstklassiger AmateurLiveBands, die die Region zwischen Rhein und Mosel zu bieten hat.

Es ist uns gelungen, für unsere 26. TERRA NOVA® AllstarBenefizGala zugunsten der Ukraine zwei renommierte Frauen des öffentlichen Lebens als Schirmherrinnen zu begeistern und zu gewinnen, zum einen aus dem lokalen Bereich die Dezernentin für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz, Frau Dr. Margit Theis-Scholz, und zum anderen die inzwischen überregional bekannte FDP-Politikerin und Mitglied des Deutschen Bundestages (MdB) sowie Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, Frau Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, u. a. profunde Kennerin der politischen und militärischen Problemlage rund um die Ukraine.

Der Eintrittspreis für die Veranstaltung beträgt 2 Euro. Die Besucher werden gebeten, nach ihren finanziellen Möglichkeiten den Eintrittspreis um eine persönliche Spende für die Ukraine zu ergänzen. Wer zusätzlich spenden möchte oder aber am Veranstaltungstag verhindert ist, sich aber mit einem Betrag an der Spendenaktion beteiligen möchte, der kann auf folgendes Konto mit dem Betreff „Ukrainehilfe“ einzahlen (IBAN): DE78100333002718839400. Näheres dazu in den nächsten Tagen hier auf fb.

Der Erlös des Abends kommt dem Verein „Ukraine-Hilfe Koblenz e. V.“ zugute, der sich seit Beginn des Krieges mit großem Engagement um Hilfen für die Geflüchteten hier bei uns, aber auch für die Bedürftigen in der Ukraine selbst einsetzt. Verstärkt werden Winterkleidung, Medikamente und Stromgeneratoren benötigt, um die Menschen in der noch vorherrschenden kalten Jahreszeit für Licht und Wärme in den zum großen Teil zerstörten Häusern, aber auch in den Gebieten mit Ausfall von Heizungen zu versorgen.

Der Verein Ukraine-Hilfe Koblenz e.V. ist aus der gleichnamigen Initiative entstanden, die der ukrainische Tänzer, Choreograph und Ballettpädagoge Slava Sorokin gegründet hat.

Derzeit gibt es im Verein folgende Arbeitsgruppen: Job coaching, Kinderbetreuung, Internet und Soziale Medien, Jugendhilfe und Bildung, Integration und Kultur sowie Ukraine-Transport.

„Ukrainer für die Ukraine” heißt der Teil des Vereins, der aus von ihm betreuten Ukrainerinnen und Ukrainern besteht. Ca. 300 Personen sind vom Verein mit seinem tatkräftigen Vorsitzenden Austin Harrington nach Koblenz geholt worden. Sie unterstützen den Verein u.a. auch beim Dolmetschen und beim Sortieren, Verpacken und Beladen der gespendeten Güter.

Wir wünschen uns, trotz aller Coronalethargie und der nach wie vor spürbaren Zurückhaltung, auch wegen des Ukrainekrieges, der nicht wenigen Menschen gehörig auf die Stimmung und das Spaßverhalten geschlagen ist, dennoch einen regen Zuspruch durch das regionale Publikum, insbesondere auch bei den vielen Musikinteressierten im Raum Koblenz. Die Veranstaltung ist somit ein solidarischer Beitrag der beteiligten regionalen AmateurLiveMusikBands mit Unterstützung der Bevölkerung aus der Region für die durch Krieg in Not geratenen Menschen in der Ukraine.

Allen, die unsere TERRA NOVA® AllStarBenefizGala zugunsten der Ukraine durch Besuch der Veranstaltung oder durch Spenden unterstützen, gilt unser außerordentlicher Dank!

Paul Schuh & Richard-Otto Minor