In den letzten Wochen hat sich eine neue, lose Gruppe aus der Region zusammengetan, die sich nun schon zum vierten Mal trifft.

Die Treffen zum Austausch, Essen und Trinken richten sich vor allem an Nicht-Heterosexuelle aus der gesamten Region. Laut Initiator Timo Fledie gebe es zur Zeit kaum Möglichkeiten, Gleichgesinnte live kennenzulernen.

Daher hat er die Initiative ergriffen und schon bei den ersten Treffen in Koblenzer Lokalen waren gleichermaßen lesbische Frauen, schwule Männer und auch Trans-Personen dabei.

“Ich finde diese Mischung interessant. Hauptsächlich sprechen wir aber über Hobbys und den Alltag, all das worüber man sich bei anderen Stammtischen auch unterhält.” Die Gruppe solle kein Verein werden. “Es geht einfach um lockere gemeinsame Unternehmungen mit netten Menschen, die einen ähnlichen Hintergrund haben. Egal ob bi oder ungeklärt, ob nonbinär, schwul oder lesbisch.” Willkommen seien alle, die Lust darauf haben. Das nächste Treffen findet am Mittwoch 1. Februar ab 18 Uhr im Restaurant Mondrian gegenüber des Koblenzer Hauptbahnhofs statt.

Bei Rückfragen kann man sich auch per E-Mail an Timo Fledie richten: timo-fledie@gmx.de