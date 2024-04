Die Gewinner des Bezirksentscheids im Vorlesewettbewerb stehen fest – es sind Sophie Rosenbaum und Leon Hildebrand!

Die Stadtbibliothek führt alljährlich die Koblenzer Stadt- und Bezirksentscheide im Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels durch. Nun wurde im Forum Confluentes der diesjährige Bezirksentscheid organisiert. Alle Teilnehmenden waren schon Gewinner:innen und hatten zuvor die Wettbewerbe in ihren Schulen und auf regionaler Ebene für sich entschieden. Bibliotheksdirektorin Susanne Ott und Juryleiter Peter Stein begrüßten die Kinder und ihre Fans und wünschten allen viel Spaß und Erfolg.

Die elf Sechstklässler aus den Kreisen des ehemaligen Regierungsbezirks hatten sich verschiedene spannende und interessante Bücher ausgesucht, die Bandbreite reichte von Harry Potter bis Percy Jackson. Aus diesen Büchern lasen sie dem interessierten Publikum drei Minuten eine ausgewählte Textpassage vor. Anschließend mussten alle in einer zweiten Runde jeweils zwei Minuten einen unbekannten Pflichttext vorlesen, den das Organisationsteam der Stadtbibliothek um Marion Eickschen und Nathalie Roschmann ausgewählt hatte. Die Jury bewertete die Beiträge dann anhand verschiedener Kriterien wie Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl.

Die acht Mädchen – Mia Mönig (Ahrweiler), Mia Sohpie Vogelhuber (Altenkirchen), Cara Billo (Bad Kreuznach West), Kira Topel (Cochem-Zell), Sophie Rosenbaum (Koblenz), Frida Conrad (Mayen-Koblenz), Klara Pohlmann (Rhein-Hunsrück) und Jill Michelle Becker (Rhein-Lahn) – sowie die drei Jungen – Paul Zimmermann (Westerwald), Johan Hebborn (Bad Kreuznach Ost) und Leon Hildebrand (Neuwied) – lasen trotz der ungewohnten Situation aus beiden Texten hervorragend und auf durchgehend sehr hohem Niveau vor. Damit begeisterten sie das Publikum, die anwesenden Lehrkräfte und Familien.

Die Jury mit Peter Stein, Marion Eickschen, Susanne Ott, Annika Schmengler und Paula Zimmermann (Buchhandlung Reuffel) hatte keine leichte Entscheidung zu treffen. Alle lobten einhellig die teilnehmenden Kinder, deren Vorlesetechnik und die Qualität des Wettbewerbs.

Im Anschluss übernahm der Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz Ingo Schneider die Siegerehrung. Auch er betonte die Bedeutung des Vorlesewettbewerbs für die Förderung der Lesekompetenz und lobte das tolle Engagement der jungen Leser:innen. Ihr Talent und ihre Freude am Lesen seien inspirierende Beispiele für ihre Altersgenossen und ein Zeichen für die Bedeutung von Schrift und Literatur in unserer Gesellschaft. Gleichzeitig bedankte er sich bei den Eltern und Familien für die Unterstützung der Schüler:innen.

Alle am Bezirksentscheid teilnehmenden Kinder erhielten als Anerkennung für ihr Engagement und ihre Leseleistung eine Urkunde, ein Buchgeschenk sowie ein Pocket-Quiz. Dann wurden die zwei erfolgreichen Sieger des Bezirksentscheids gekürt: Sophie Rosenbaum (Görres-Gymnasium Koblenz, Kreis Koblenz) und Leon Hildebrand (Priv. Martin-Butzer-Gymnasium Dierdorf, Kreis Neuwied).

Beide überzeugten die Jury mit ihrem Auftreten und ihren souveränen Leseleistungen. Die strahlenden Gewinner erhielten ihre verdienten Siegerurkunden und ein Geschenk. Sie vertreten nun den Bezirk Koblenz im weiteren Wettbewerb und werden im Mai beim Landesentscheid Rheinland-Pfalz antreten.

Seit 65 Jahren findet der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels statt. Kinder der sechsten Klassen treten an, um in verschiedenen Stufen von der Schule über die Stadt, Bezirk und Land bis hin zum Bundesfinale jeweils die besten Vorleser:innen zu ermitteln. Der Vorlesewettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben. Rund 600.000 Schülerinnen und Schüler beteiligen sich jedes Jahr. Ziele des Vorlesewettbewerbs sind, Freude am Lesen zu wecken, die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen sowie die Lesekompetenz von Kindern zu stärken.

Fotos:

Foto 1: Jurymitglieder mit den Gewinnern Leon Hildebrand und Sophie Rosenbaum; Foto Stadt Koblenz / Nathalie Roschmann